«Απολύθηκα γιατί με ζηλεύανε» λέει πρώην μέλος της προεδρικής φρουράς του Πούτιν

Η 32χρονη Anna Khramtsova απέδωσε την απόλυσή της από την προεδρική φρουρά στην ζήλεια των γυναικών συναδέλφων της.

Η επίσημη αιτιολογία της απόλυσής της από το σώμα ήταν πως η Khramtsova κοινοποίησε βίντεο στο οποίο φαίνονταν, αντίθετα με τον κανονισμό, οι χώροι στους οποίους εργαζόταν ως προσωπική φρουρός του Πούτιν.

Η Khramtsova, νικήτρια του φετινού διαγωνισμού ομορφιάς της Ρωσίας, έχοντας δηλώσει και νωρίτερα πως έχει βιώσει σεξισμό όντας μέλος του στρατού, θεωρεί πως τα βαθύτερα αίτια της απόλυσής της έγκεινται στον φθόνο των συναδέλφων της προς το πρόσωπό της.

«Το βίντεο που ανέβασα έδειχνε απλώς την διαδικασία απολύμανσης των χώρων όπου δουλεύουμε. Το έκανα για να βελτιώσω την διάθεση του κόσμου και το είδανε μόνο ελάχιστα άτομα από την πόλη μου», υποστήριξε η Khramtsova, η οποία προέρχεται από οικογένεια με πολλά μέλη στον στρατό και στην αστυνομία.

Blonde jokes and judgements based on stereotypes might be annoying but they won’t deter Anna Khramtsova, a warrant officer who was voted the most beautiful female servant of the Russian internal security agency and was chosen winner of “The Beauty of the National Guard” pageant. pic.twitter.com/xkdew5qWjm

— Mr. Vladimir Ivanov (@filmmakerIVANOV) April 26, 2019