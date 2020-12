Για πρώτη φορά μετά από 9 μήνες επανασυνδέεται η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Newsroom eleftherostypos.gr

Για πρώτη φορά μετά από 9 μήνες η βασίλισσα Ελισάβετ επανενώθηκε με την οικογένειά της, σε μια εκδήλωση στην οποία ευχαρίστησαν το προσωπικό του παλατιού για τη σκληρή τους δουλειά όλους αυτούς τους μήνες.

Η Ελισάβετ, συνοδευόμενη από τους Κάρολο, Καμίλα, Ουίλιαμ και Κέιτ, εμφανίστηκε χθες ντυμένη στα κόκκινα στο αίθριο του παλατιού, στολισμένο με 4 έλατα και χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Members of the Royal Family welcomed a number of local volunteers and key workers from organisations and charities in Berkshire, who will be volunteering or working to help others over the Christmas period.

📍Windsor | 🚂 #RoyalTrainTour pic.twitter.com/gR9KVfniEY

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 8, 2020