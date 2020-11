Ο Μάθιου Πέρι από τα «Φιλαράκια» αραββωνιάστηκε- Ποια είναι η 29χρονη σύντροφός του

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο ηθοποιός, γνωστός από τον ρόλο του Τσάντλερ στα «Φιλαράκια», αποκάλυψε στο περιοδικό People πως αραββωνιάστηκε «την σπουδαιότερη γυναίκα του κόσμου».

«Αποφάσισα να αραββωνιαστώ. Ευτυχώς, έτυχε να έχω για σύντροφο την σπουδαιότερη γυναίκα του κόσμου αυτή την περίοδο», δήλωσε συγκεκριμένα.

Ο 51χρονος σταρ έκανε πρόταση γάμου στην εδώ και καιρό σύντροφό του και μάνατζερ συγγραφέων, την 29χρονη Molly Hurwitz, πρόταση την οποία εκείνη δέχθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Congratulations to the Bings! Matthew Perry is engaged to long time girlfriend Molly Hurwitz pic.twitter.com/jJdAcTiGGT

— Sitcom Center (@CenterSitcom) November 27, 2020