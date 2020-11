Newsroom eleftherostypos.gr

Η Κένταλ Νικόλ Τζένερ αναστάτωσε τα πλήθη κάνοντας μια ανάρτηση στο Twitter που ήταν σε concept «Pamela Anderson».

Μάλιστα έγραψε και η ίδια στη λεζάντα «Εγώ ως Πάμελα Άντερσον, στο Barb Wire … ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ!!!»

me as Pamela Anderson in Barb Wire … GO VOTE!!! pic.twitter.com/eUaMWtb7Ii

— Kendall (@KendallJenner) October 31, 2020