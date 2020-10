Με ολόγραμμα του πατέρα της τίμησε την Κιμ Καρντάσιαν για τα γενέθλιά της ο Κάνιε Γουέστ [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα από το…υπερπέραν επέλεξε να τιμήσει την σύζυγό του ο ράπερ Κάνιε Γουέστ, με αφορμή τον εορτασμό των 40στών γενεθλίων της.

Ο εκκεντρικός σταρ δώρισε στην Καρντάσιαν ένα ολόγραμμα που αναπαριστούσε τον νεκρό της πατέρα, τον δικηγόρο Ρόμπερτ Καρντάσιαν.

Το πράγματι πολύ πειστικό ολόγραμμα μετέφερε με τη φωνή του Ρόμπερτ Καρντάσιαν ένα ευχετήριο μήνυμα στην κόρη του, στο οποίο μεταξύ άλλων δήλωνε «υπερήφανος Αρμένιος πατέρας», κάνοντας αναφορά στην καταγωγή της οικογένειας και τόνιζε την υπερηφάνεια του για τις σπουδές νομικής της Κιμ, η οποία με την κίνησή της αυτή «ακολουθεί τα χνάρια του».

Ο Κάνιε Γουέστ δεν παρέλειψε να ευλογήσει έμμεσα και τα γένια του, καθώς στον λόγο του ολογράμματος έγινε ειδική μνεία στον ράπερ, ως του «περισσότερο, μακράν πιο ιδιοφυούς άνδρα σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η Κιμ από την μεριά της φάνηκε να συγκινείται ιδιαίτερα από την χειρονομία του συζύγου της.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η σταρ κοινοποίησε στους ακολούθους της το μήνυμα του ολογράμματος, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Για τα γενέθλιά μου, ο Κάνιε μου έκανε το πιο τρυφερό δώρο όλης της ζωής μου. Μια ξεχωριστή έκπληξη από τον παράδεισο. Είναι τόσο αληθοφανές! Το παρακολουθήσαμε ξανά και ξανά, γεμάτοι από συναίσθημα».

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020