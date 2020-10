Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ τρέλανε τους πάντες αντικαθιστώντας τα χέρια με τους γλουτούς της [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η εκρηκτική Ιζαμπέλ Γκουλάρτ κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να «γκρεμίσει» το instagram με το νέο βίντεο που ανέβασε.

Ο λόγος είναι ότι η 35χρονη Βραζιλιάνα απολαμβάνοντας το μπάνιο της στην πισίνα, αποφάσισε να αντικαταστήσει τα χέρια με τους γλουτούς της και να κάνει «παλαμάκια» στους ήχους του τραγουδιού There It Go (The Whistle Song) του ράπερ Jueltz Santana.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Oi, tá aí? 📱Hey, are you there?

