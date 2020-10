Όταν η Σοφία Λόρεν βρισκόταν στην Ελλάδα και μάθαινε παραδοσιακούς χορούς [εικόνα]

View this post on Instagram

Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1956 καταφθάνει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού η μεγάλη Ντίβα του Ιταλικού και παγκόσμιου κιν/φου Σοφία Λόρεν για τα γυρίσματα της ταινίας "Το παιδί και το δελφίνι". Πλήθος δημ/φων και θαυμαστών την υποδέχεται με έντονο ενθουσιασμό καθώς και έξω από το ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία" όπου θα διαμείνει με την επέμβαση της αστυνομίας να είναι απαραίτητη για να καταφέρει να φτάσει μέχρι την είσοδο του κτιρίου. Η ταινία βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντέιβιντ Ντιβάιν "Boy on the dolphin", αποτελεί την πρώτη μεγάλη Αμερικανική παραγωγή με γυρίσματα στην Ελλάδα η οποία προβάλλεται το 1957 με επιτυχία στους κιν/φους. Ο συγγραφέας εμπνευσμένος από τον ήλιο και την θάλασσα καθώς διαμένει για αρκετό καιρό σε ένα από τα ελληνικά νησιά, επιλέγει στην ιστορία του έργου την Μύκονο, έπειτα όμως από παρότρυνση συν/στή της παραγωγής τελικά επιλέγεται για την ταινία η Ύδρα η οποία μετά την παγκόσμια προβολή αποτελεί τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Τα γυρίσματα γίνονται επίσης σε Αθήνα, Πειραιά, Μετέωρα και Επίδαυρο με την εκρηκτική ηθοποιό να απολαμβάνει τα αρχαία αξιοθέατα και την νυχτερινή διασκέδαση της πρωτεύουσας και την μαγεία της πανέμορφης Ύδρας. Στην φωτογραφία, μαθαίνει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από τον διάσημο χορευτή -χορογράφο της εποχής Γιάννη Φλερύ για τις ανάγκες του ρόλου όπου υποδύεται την Φαίδρα μια Υδραία νησιωτοπούλα. Με την επιστροφή της στην Αθήνα από το νησί θα εκφράσει την συγκίνηση της για την αγάπη και την ζεστή φιλοξενία των κατοίκων, κρατώντας για πάντα στην καρδιά της τον συγκεκριμένο τόπο που αποτέλεσε την αφορμή για την αρχή της καριέρας της σε Ευρώπη και Αμερική και την σχέση της με τον μέλλοντα σύζυγό της Ιταλό παραγωγό Κάρλο Πόντι. Ένα μαγικό πλάσμα με ασύλληπτη ομορφιά και θηλυκότητα και ένα μεγάλο ταλέντο στο δράμα και την κωμωδία που κατάφερε να δημιουργήσει μια τεράστια καριέρα με διεθνείς διακρίσεις, κατακτώντας επάξια την θέση ανάμεσα στις 25 μεγαλύτερες σταρ του παγκόσμιου σινεμά.