«The Voice»: Τα δύο κορίτσια φαβορί που τρέλαναν τους πάντες – Οι γνωστοί τραγουδιστές που κρύβονται πίσω τους

Η Κωνσταντίνα μας είναι η δεύτερη φοιτήτρια της Ακαδημίας μας που δήλωσε συμμετοχή στο THE VOICE και κατάφερε να προκληθεί! Γύρισαν και οι 4 καρέκλες και η επιλογή της ήταν η ομάδα του Σάκη Ρουβά. Είμαστε διπλά περήφανοι και ευχόμαστε και στην Κωνσταντίνα μας να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί, άλλωστε τα όνειρα δεν έχουν όρια και αυτό είναι κάτι που τα δικά μας κορίτσια το απέδειξαν. #RECvocalAcademy #Konstantina #thevoiceofgreece #rouvasteam