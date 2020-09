Δύσκολες στιγμές για τη Μιμή Ντενίση: Πέθανε η μητέρα της – Η ανάρτηση που συγκινεί

View this post on Instagram

Μια βδομαδα πριν λιαζοταν στην πλατεια του χωριου στα Καναλια.Στην πατριδα του αντρα της που τοσο αγαπησε.Χτες εφυγε απο την ζωη..η μαμα μου..η μανα μας..η γιαγια μας!! Χωρις προειδοποιηση!! Δεν ηταν ποτε αρρωστη!ομως η καρδια της την προδωσε!!!! Εφυγε οπως ηθελε ορθια γελαστη περιποιημενη τολμηρη!! Για μας το σοκ ειναι τεραστιο..Της οφειλω τα παντα!! Το γλυκο που εφτιαξε το Σαββατο ειναι ακομα στο τραπεζι..!! Η κηδεια της θα γινει την Πεμπτη σε κλειστο οικογενειακο κυκλο.Μακαρι να μπορουσα να σας εχω ολους κοντα μου να την απχαιρετησετε..ξερω ποσοι πολλοι την αγαπουσαν!!Μια προσευχη απο μακρια μου φτανει!