Ευγενία Μανωλίδου: Εύχεται χρόνια πολλά στον γιο της, Περσέα – Η τρυφερή ανάρτηση

Αχ, αυτό το αγόρι… Που τότε ήταν 4 και τώρα 15… Και με κάνει κάθε ημέρα και πιο υπερήφανη! Στην τελική ευθεία της σχολικής διαδρομής, Α’ λυκείου εφέτος, είμαι σίγουρη πως θα καταφέρει τα πάντα! Και θα τα κάνει όλα τέλεια. Γιατί απλώς, έτσι είναι ο Περσέας μας! Να σε χαιρόμαστε μωρό μου @perseusgeorgiades . Να τον χαιρόμαστε @adonis_georgiadis @alexandermanolides #theodora_olympia (aka no more insta girl) #❤️ #birthdayboy #happybirthday #15