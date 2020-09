«Σας ευχαριστώ για την στήριξη»: Το μήνυμα της Σπυριδούλας Καραμπουτάκη για τον θάνατο του πατέρα της

View this post on Instagram

❤❤❤🇬🇷🇬🇷🇬🇷🙏🙏🙏 Θα ήθελα να σας ευχαριστησω όλους για τη στηριξη και την αγάπη που μου στείλατε…. πολλοί άνθρωποι με βοήθησαν και στάθηκαν διπλα μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή… Ευχομαι κανεις να μη νιώσει αυτό το πονο αλλα δυστυχώς ολα ειναι μέσα στη ζωή… Η ζωη συνεχίζεται και ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός…. Εγω ξερω πως παντα θα είναι κοντά μας θα μας προσέχει και ολα θα γίνουν όπως έλεγε και εκείνος…. Με τη στήριξη σας και την αγαπη σας ολα θα τα καταφέρουμε.. Τώρα πλεον πιο κοντά σας… Νεα πραγματα ξεκινάνε στην Ελλαδα πια…. και φυσικά Νέα και ακόμη πιο δημιουργικά συνεχίζουν και στη Κυπρο στο αγαπημένο μας @rousrestaurant με τον υπέροχο @panostogias …. #welcomeback #lovegreece #lovecyprus #work #rous #newproject #newlife #partners #spiridoula #loveyouall