Πλούσια από τη μία στιγμή στην άλλη έγινε το μοντέλο που έκανε σεξ με 7 παίχτες του NBA

Σάλος έχει προκληθεί στο ΝΒΑ και ιδιαίτερη στην ομάδα των Φοίνιξ Σανς μετά την “καυτή” αποκάλυψη γνωστού μοντέλου του instagram πως “συνευρέθηκε” την ίδια μέρα με 7 διαφορετικούς παίκτες των Φοίνιξ Σανς.

«Στα γενέθλιά μου, που ήταν το Σαββατοκύριακο του Memorial Day, τους είδα όλους. Το έκανα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και μετά ήρθαν όλοι τους», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του μοντέλου για το περιστατικό στο Podcast «No Jumber». Λίγο αργότερα, μάλιστα, μέσω Instagram αποκάλυψε και την ομάδα. Ήταν οι Φοίνιξ Σανς, ενώ όπως τόνισε για τον Ντέβιν Μπούκερ «ήταν ο πρώτος».

She confirmed she hooked up with 7 players from one NBA team at the same time 🤨 later she confirmed it was the Phoenix Suns…

pic.twitter.com/jkSXo0BZaC

— Sports ON Tap Hoops (@SONTHoops) August 18, 2020