Οι πρωταγωνίστριες του καλοκαιριού – Επώνυμα κορίτσια στον καυτό ήλιο

Ο κόσμος τις ξέρει με το μικρό τους όνομα, τις ακολουθεί πιστά στα μέσα δικτύωσης και τις «χαζεύει», ειδικά όταν φωτογραφίζονται με μαγιό.

Φαίη Σκορδά

Ερωτευμένη, ανανεωμένη και χωρίς επαγγελματικές ανησυχίες, η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 αποδεικνύει και πάλι ότι δικαίως θεωρείται σέξι και εντυπωσιακή. Με δίμετρα πόδια και πιο γοητευτική από ποτέ δεν σταματά να ποζάρει με μαγιό κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Ελένη Πετρουλάκη

Αν κάποια έπρεπε να κατέχει τον τίτλο του «απόλυτου κορμιού», τότε αυτή θα ήταν η Ελένη Πετρουλάκη. Eχοντας αφιερώσει τη ζωή της στη γυμναστική και το wellness έχει καταφέρει να ξεχωρίζει όπου κι αν βρεθεί, ειδικά στις εμφανίσεις με μπικίνι και ολόσωμα.

Δήμητρα Ματσούκα

Για τους περισσότερους άντρες είναι το απόλυτο sex symbol, η γυναίκα που αποτέλεσε και αποτελεί το όνειρο κάθε αρσενικού. Η ηθοποιός έρχεται να επιβεβαιώσει όλα τα παραπάνω στις εξορμήσεις της στις παραλίες, με τα μπικίνι να αναδεικνύουν τις αναλογίες της.

Κατερίνα Παπουτσάκη

Μπορεί να είναι μητέρα δύο αγοριών, όμως η πρωταγωνίστρια του θεάτρου και της μικρής οθόνης δεν χάνει τη γυναικεία της υπόσταση και βάζει φωτιά στις πλαζ της Αττικής.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Το κορμί της είναι juicy κι εκείνη υπερηφανεύεται για τις καμπύλες της και την πληθωρικότητά της. Η παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει, από νωρίς φέτος, τις αποδράσεις σε κοντινές παραλίες αλλά και τις διακοπές με σκάφος, με τα ενσταντανέ να μιλούν από μόνα τους.

Ιωάννα Τούνη

Καλοκαίρι χωρίς Ιωάννα Τούνη δεν γίνεται. Από τη στιγμή που βγήκε στο «My style rocks» έκανε τους πάντες να μιλούν για εκείνη, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι μια καλή αφορμή να τη λατρέψετε ακόμη περισσότερο.

Χριστίνα Μπόμπα

Το λαμπερό αυτό πλάσμα λατρεύει το καλοκαίρι, τον ήλιο και τη θάλασσα. Αγαπά το να φορά τα εντυπωσιακά της μαγιό και να φωτογραφίζεται με θέα το απέραντο γαλάζιο, όπως άλλωστε και οι χιλιάδες followers της που έχουν τη δυνατότητα να την απολαμβάνουν στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Είναι ροκ τύπος, παράλληλα όμως μια γυναίκα που έχει προσωπικό στιλ, γοητεία και ξέρει να κερδίζει τα βλέμματα αντρών και γυναικών. Η ταλαντούχα ηθοποιός έχει επανέλθει πλήρως στην καλλίγραμμη σιλουέτα της μετά από δύο εγκυμοσύνες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Ντορέττα Παπαδημητρίου

Οταν φορά μαγιό και ποζάρει στο Instagram, προκαλεί πανικό καθώς το κορμί της είναι αξιοζήλευτο. Λάτρης της διατροφής και της γυμναστικής, η Ντορέττα καταφέρνει να διατηρεί ένα υπέροχο σώμα το οποίο φροντίζει με στόχο την υγεία της και το ευ ζην.

Μαίρη Συνατσάκη

Μπορεί να απέχει -από επιλογή- από την TV τα τελευταία χρόνια, όμως κρατά καθημερινή επαφή με το κοινό της από το Instagram. Η Mairi Boo μάλιστα των χρηστών του Διαδικτύου από καιρό σε καιρό δείχνει το κορμί της τρελαίνοντας τους πάντες.

Αθηνά Οικονομάκου

Είναι από τις social queens, από τις επώνυμες που δημιουργούν τάσεις και ο κόσμος λατρεύει να ακολουθεί. Ακόμη και την καλοκαιρινή περίοδο η αγαπημένη ηθοποιός και Instagrammer δίνει ηχηρό παρών και φυσικά μοιράζεται στιγμιότυπα από την παραλία.

Κατερίνα Καινούργιου

Μετά από μια απαιτητική χρονιά, η ξανθιά παρουσιάστρια έχει ξεκινήσει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μαζί με αυτές και τις αναρτήσεις με μαγιό. Το αποτέλεσμα κάθε φορά εντυπωσιάζει, όπως και το καλοκαιρινό της μότο «Life is better in a bikini».

Από το TV KOUS KOUS που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής