Τα… soundtrack του καλοκαιριού: Η λίστα με τα τραγούδια που έχουν κερδίσει την προτίμηση του κοινού

Το φετινό δεν είναι από τα καλοκαίρια όπως τα ξέραμε έως τώρα, καθώς η αβεβαιότητα για το προσεχές μέλλον σφραγίζει αυτήν την περίοδο.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε επαφή με παλαιότερες αγαπημένες συνήθειες, όπως οι λίστες με τα καλύτερα τραγούδια του καλοκαιριού. Τα τραγούδια που ακούγονται παντού και διαρκώς και τα έχεις εμπεδώσει πριν καν προλάβεις να μάθεις τίτλους και ερμηνευτές. Μία από αυτές δημοσίευσε πρόσφατα ο «Guardian», με την ευχή να συναντήσουμε τη λύτρωση κάτω από τον καυτό ήλιο.

Haim – «Gasoline»

Από το τρίτο άλμπουμ των κοριτσιών, με τίτλο «Women in Music Part III», που πάτησε και αυτό κορυφή όπως τα προηγούμενα, ξεχωρίζει αυτό το κομμάτι που συνοδεύει με εξαιρετικό τρόπο τη διαφυγή που όλοι επιζητούμε, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα.

Lady Gaga ft Ariana Grande – «Rain on me»

Ακούγεται δυνατά και υπό άλλες συνθήκες θα το χορεύαμε αργά μετά τα μεσάνυχτα δίπλα σε εκατοντάδες άλλους ιδρωμένους κλάμπερ. Αν και αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει φέτος, το κομμάτι θα μας περιμένει όταν επανέλθουμε σε κανονικές συνθήκες, με τις δύο ντίβες της σύγχρονης ποπ να βρίσκονται στην καλύτερη φάση της σπουδαίας καριέρας τους.

Dua Lipa – «Pretty please»

Στα τέλη του Μαρτίου, εκεί που γνωρίσαμε πρωτόγνωρες για όλους καταστάσεις, η νεαρή Βρετανή αποφάσισε να μας χαρίσει το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο «Future Nostalgia». Ηταν από τους λίγους καλλιτέχνες που είχαν το θάρρος να προχωρήσουν και να μην αναβάλουν τα σχέδιά τους και, φυσικά, κέρδισε το στοίχημα. Τα «Physical», «Don’t start now» και «Levitating» άρεσαν στη στιγμή, αλλά το mid-tempo «Pretty please» είναι αυτό στο οποίο η Dua Lipa μάς καλεί να ρίξουμε τις στροφές στο μυαλό της, που τρέχει με τρελές ταχύτητες. «Put my mind at ease, pretty please».

Megan Thee Stallion ft Beyoncé – «Savage Remix»

Εσπασε τα ταμεία στο TikTok, όπου έγινε το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο στη γνωστή πλέον πλατφόρμα τον περασμένο Μάρτιο. Εκατομμύρια παιδιά αλλά και μεγαλύτεροι έφτιαχναν τις δικές τους «σπιντάτες» χορογραφίες και τις πόσταραν στο μέσο μετατρέποντας το σινγκλ σε ανεπανάληπτη επιτυχία. Είναι το μοναδικό Νο1 τραγούδι της Megan Thee Stallion στο Billboard και η ίδια, φυσικά, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο τσουνάμι των χρηστών του TikTok ανεβάζοντας τη δική της χορογραφία.

The Weeknd ft Doja Cat – «In your eyes»

Εκανε εντυπωσιακή άφιξη ακριβώς στο ξεκίνημα της καλοκαιρινής σεζόν και η 80s αίσθηση που αφήνει σου τραβάει αμέσως την προσοχή. Το ρεφρέν του είναι αδύνατο να το βγάλεις από το μυαλό σου, ενώ τα φωνητικά του The Weeknd είναι όπως πάντα σε τοπ φόρμα και ταιριάζουν ιδανικά με παραλίες και αμμουδιές.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ

Gabriel Birnbaum

«Half an orange crush on a recycling bin» για όσους μελαγχολούν αυτούς τους μήνες. H.E.R.- «Do to me» όταν η R’N’B ανακατεύεται ηδονιστικά με την τζαμαϊκανή dancehall.

