«Πόσο λυπάμαι, εμετοί!»: Το ξέσπασμα του Μέμου Μπεγνή στο Instagram

Οι «Χριστιανοι» περιφέρουν το άμοιρο ζωντανό, βάζοντας παιδάκια πάνω του, περιχαρείς και ικανοποιημένοι για το έργο τους, πριν το πάνε για σφαγή… κι αυτή τη στιγμή ο «Πανάγαθος» κοιτάει από ψηλά και χαίρεται με τούτη την εικόνα και περιμένει τη στιγμή που το αίμα θα εκσφενδονίζεται απ τον λαιμό του ταύρου. Και οι παρεβρισκομενοι χαίρονται που ένα αθώο πλάσμα βασανίζεται πιστευοντας ότι ειναι καλοί Χριστιανοί και καλοί άνθρωποι. Ποιος καλος και αγαθος θεος θα χαιρόταν με όλα αυτά; Πόση υποκρισία και κατάντια σε όλα αυτά. Καταλαβαίνετε την παράνοια;;; Μόνο εγώ εξοργίζομαι; Ποσο λυπάμαι….Εμετοί….