Το εξωτικό party του Coyoacan με τον Ισπανό dj Pablo Fiero

Newsroom eleftherostypos.gr

Μέσα από τα βάθη της Κεντρικής Αμερικής, εμπνευσμένο από την ενέργεια της εξωτικής Tulum και από την ομορφιά της άγριας ιστορίας της, γεννήθηκε η ιδέα του καινούριου concept party του Coyoacan με την σφραγίδα της Global Fantasy, “ Children Of The Sun “.

Ένα event που έρχεται να δώσει νέα πνοή στην καθημερινότητά μας και να συνδέσει το σήμερα με το μακρινό χθες, τη μουσική με τον χρόνο, τη φαντασία με τη δημιουργικότητα.

To Coyoacan και η Global Fantasy υπερέβαλαν εαυτό και σας παρουσιάζουν με περηφάνια, κάθε Τετάρτη για όλο τον Ιούλιο, το επόμενο επίπεδο στα μουσικά δρώμενα της πρωτεύουσας καλώντας στο καινούριο concept event να αναλάβει χρέη resident dj, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους djs, remixer και παραγωγούς, ο Ισπανός, Pablo Fierro .

Ο Pablo Fierro θα αφήσει τη βάση του Τενερίφη – και απο τα Κανάρια νησιά θα βρεθεί στην Ελλάδα για να μας μαγέψει με τη μουσική του για όλο τον μήνα Ιούλιο, στα πλαίσια του “Children Of The Sun”.

Μαζί του ο ταλαντούχος dj, Johnny T ! #nottobemissed

Children Of The Sun Opening Event : Τετάρτη 1η Ιουλίου (weekly frequency)

Event starts at 19:00

Info/Rsrv : +306948668855

Coyoacan Playa : Varkiza Resort (Yabanaki Beach), Ακτή Βάρκιζας, Βάρκιζα

Η μουσική του εμπειρία από τα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο και οι εμφανίσεις του πίσω από τα booths μεγάλων clubs και festivals σε μέρη όπως η Tulum, η Ιμπιζα, το Miami, το Βερολίνο κτλ , σίγουρα θα αφήσουν ικανοποιημένο και το πιο απαιτητικό “αυτί”.

WE ARE THE CHILDREN OF THE SUN