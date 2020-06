Newsroom eleftherostypos.gr

Την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Snik στον αέρα του Opentv και στη σκηνή του Just the 2 of us. Αφού, τραγούδησε στάθηκε δίπλα στον Νίκο Κοκλώνη και μίλησαν για όλα. Μάλιστα, είχε και μια άγνωστη παρεξήγηση με την Δέσποινα Βανδή.

Διαβάστε την συνέχεια στο Youweekly.gr