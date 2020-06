Ταξίδι στο χρόνο: Δείτε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σε ηλικία 26 ετών, το 1939! [εικόνα]

View this post on Instagram

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην πρώτη κιν/φική του εμφάνιση στην Ελλάδα το 1939 σε ηλικία είκοσι έξι ετών, στην ταινία "Το τραγούδι του χωρισμού". Μια κλασική πλέον ταινία καθώς αποτελεί την πρώτη ομιλούσα με σύγχρονο ήχο στην ιστορία του ελληνικού κιν/φου και την πρώτη και τελευταία σκηνοθετική απόπειρα του Φίνου ο οποίος τέσσερα χρόνια αργότερα θα ιδρύσει την δική του εταιρεία αλλάζοντας θεαματικά τα δεδομένα της μεγάλης οθόνης. Η ταινία σε παραγωγή Σκούρας Φίλμ κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του '40, με τα γυρίσματα να γίνονται το '39 σε ένα υπερσύγχρονο για την εποχή στούντιο στο Καλαμάκι όπου ο Φίνος αναλαμβάνει όλη την τεχνική επεξεργασία και το οποίο καταστρεφέται στα χρόνια της Κατοχής. Παρά το γεγονός ότι δεν κάνει την αναμενόμενη εισπρακτική επιτυχία, παραμένει ωστόσο ιστορική και για πολλά χρόνια θεωρείται χαμένη λόγω πολέμου μέχρι που μια φθαρμένη κόπια θα ανακαλυφθεί στην Αίγυπτο και θα αποκατασταθεί από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας το '94. Ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός θα δώσει μέσα από την ερμηνεία του ευρωπαικό αέρα στην ταινία καθώς ένα χρόνο πριν το '38, επιστρέφει από το Παρίσι μετά από επτάχρονη παραμονή στην Γαλλική πρωτεύουσα. Εκεί με αρχικό στόχο να σπουδάσει χρυσοχοία για να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας, θα ασχοληθεί ως μοντέλο και αργότερα θα σπουδάσει υποκριτική όπου θα σημειώσει αξιόλογη πορεία στις θεατρικές σκηνές του Παρισιού και τον γαλλικό κιν/φο με το όνομα Κωνστάν Νταράς. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το '38 για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, θα εμφανιστεί στην συνέχεια με μεγάλη επιτυχία στις Αθηναϊκές σκηνές, με τον πόλεμο του '40 να διακόπτει την καριέρα του όπου στην πρώτη γραμμή ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός θα πολεμήσει με όλη του την ψυχή. Η καριέρα που θα ακολουθήσει για τα επόμενα σαράντα χρόνια είναι πλέον γνωστή γεμάτη δόξα και αμέτρητες επιτυχίες στο πανί και την σκηνή, αποκτώντας την δική του σημαντική θέση στους κορυφαίους Έλληνες κωμικούς που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να λατρεύονται με τρόπο ξεχωριστό.