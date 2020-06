Newsroom eleftherostypos.gr

Αυτό το τριήμερο η Φαίη Σκορδά βρήκε την ευκαιρία για μια μικρή απόδραση με τον σύντροφό της, Νίκο Ηλιόπουλο.

Ο Νίκος Ηλιόπουλος λοιπόν ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μια υπέροχη φωτογραφία με τη Φαίη Σκορδά να ποζάρει με το μαγιό της, σε μια πισίνα.

«The tans will fade, but the memories will last forever», έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της φωτογραφίας του.