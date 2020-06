Η Βίκυ Κάβουρα αποκαλύπτεται στο TV KOYS KOYS και μιλάει για όλα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός πρότζεκτ που έχει συζητηθεί και απασχολήσει ιδιαίτερα κατά το δεύτερο μισό της σεζόν. Λαμπερή, εντυπωσιακή, στην καλύτερή της φάση, πιο κατασταλαγμένη από ποτέ, η Βίκυ Κάβουρα ακτινοβολεί ευτυχία και ηρεμία.

Μιλώντας με αφορμή το «Just the 2 of us» του OPEN, ανοίγει την καρδιά της και μοιράζεται σκέψεις και πράγματα που σίγουρα ενδιαφέρουν.

Πώς είναι η εμπειρία του «Just the 2 of us»;

Είναι ένα μεγάλο πάρτι, έτσι το είχαμε στο μυαλό μας, έτσι εξελίχθηκε. Τραγουδάμε, χορεύουμε, γελάμε. Μόνο χαρά νιώθω που αποτελώ μέρος αυτής της δουλειάς.

Οταν ο Νίκος Κοκλώνης σού έκανε την πρόταση για τα backstage, απάντησες αμέσως θετικά ή αγχώθηκες καθώς είναι ένα μεγάλο σόου;

Δεν το σκέφτηκα έτσι, δεν αγχώθηκα. Είμαι ηθοποιός, έχω δουλέψει στο θέατρο, οπότε όλα τα άλλα είναι σαφέστατα πιο εύκολα. Είπα αμέσως το «ναι», εμπιστεύομαι πολύ τον Νίκο, ξέρω ότι κάνει πάντα προσεγμένες δουλειές, οπότε δεν έκανα δεύτερες σκέψεις.

Νιώθεις ότι το εγχείρημα έχει πετύχει;

Ναι, νιώθω ότι αυτό το μεγάλο πάρτι έχει πετύχει, αρέσει στον κόσμο, οι τηλεθεατές διασκεδάζουν. Οπότε αυτό για εμάς είναι το πιο σημαντικό, ότι ο κόσμος περνά καλά μαζί μας. Η ομάδα είναι καλά επιλεγμένη, έχουμε δέσει και αυτή η χημεία νομίζω ότι βγαίνει και προς τα έξω.

Το κλίμα πώς είναι στα παρασκήνια;

Το 99,9% είναι χαρούμενοι, χαλαροί, κάνουν πρόβες στους διαδρόμους, φέρνουν κιθάρες, είναι μία μεγάλη γιορτή. Τα παιδιά τραγουδούν από το πρωί μέχρι το βράδυ και όλοι εμείς δουλεύουμε με πολλή αγάπη γι’ αυτό που κάνουμε. Είμαστε χαλαροί και παράλληλα επαγγελματίες, οπότε περνάμε όμορφα και το τελικό αποτέλεσμα είναι άρτιο.

Ποιος από τους παίκτες ήταν για σένα η μεγαλύτερη έκπληξη;

Το έχω πάθει με τέσσερις ανθρώπους, που ειλικρινά αναρωτιέμαι γιατί δεν έγιναν τραγουδιστές. Δεν θα πω ονόματα, θέλω να είμαι δίκαιη και να μην… επηρεάζω (γέλια).

Η κριτική επιτροπή πώς σου φαίνεται;

Οπως έχει πει και ο Νίκος Κοκλώνης, είναι η καλύτερη κριτική επιτροπή που θα μπορούσε να υπάρχει σε σόου. Ο καθένας είναι καταξιωμένος στον χώρο του, ταλαντούχοι, με μοναδική πορεία και εμπειρία. Αν και on camera φαίνονται αυστηροί, στα παρασκήνια βοηθούν πολύ τα παιδιά. Τους συμβουλεύουν, τους προτείνουν κομμάτια που ταιριάζουν στις φωνές του καθενός. Οποιος τους ζητά βοήθεια του τη δίνουν απλόχερα. Οσον αφορά στην κριτική, αυτή είναι η δουλειά τους, πρέπει να είναι δίκαιοι, να κάνουν εύστοχα σχόλια για να υπάρχει εξέλιξη. Και στα περισσότερα ζευγάρια ισχύει.

Ηρθες σε δύσκολη θέση με τους καβγάδες και τις μικροεντάσεις που δημιουργήθηκαν;

Εννοείται, αλλά οι εντάσεις περιορίζονται στον χρόνο που γίνονται. Δεν υπάρχει συνέχεια, δεν συζητούν συνεχώς γι’ αυτά.

Πόσα επεισόδια θα δούμε ακόμη;

Αυτό το γνωρίζει η παραγωγή, ωστόσο λόγω κορονοϊού και επειδή χάσαμε έναν περίπου μήνα, θα αργήσουμε να αποχαιρετήσουμε το κοινό.

Αλήθεια, πώς βίωσες την καραντίνα;

Οταν ξεπέρασα τον φόβο του πρώτου διαστήματος, όταν είδα ότι η χώρα μας ανταποκρίνεται εξαιρετικά σε όλο αυτό και ότι θα το ξεπεράσουμε χωρίς πολλές απώλειες, τότε ηρέμησα. Σκέφτηκα ότι ήταν μία καλή στιγμή να το εκμεταλλευτώ προς όφελός μου και νομίζω ότι μου βγήκε σε καλό. Σκέφτηκα πολύ για τον εαυτό μου, διάβασα, έκανα διαλογισμό, το είδα σαν να παίρνω ένα μάθημα ζωής. Ετσι το βίωσα. Γι’ αυτό πέρασε γρήγορα και εποικοδομητικά ο καιρός.

Σε αγχώνει η νέα πραγματικότητα που καλούμαστε να ζήσουμε;

Και τι θα κερδίσω αν αγχωθώ; Οχι, δεν το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Ειδικά από τη στιγμή που είδα ότι από τη μία μέρα στην άλλη μπορούν να ανατραπούν τα πάντα και να κλειστούμε σπίτι με τον φόβο να χάσουμε τους ανθρώπους μας – δεν το κάνω. Ζω το τώρα, το σήμερα. Δεν αγχώνομαι, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Θέλω να είμαι γλυκιά με το σήμερα και να απολαμβάνω την κάθε μου στιγμή.

Κάνεις σχέδια για το μέλλον;

Δεν μπορώ να κάνω σχέδια, έχω πλάνο, στόχους, το τι θα γίνει όμως το ξέρει μόνο ο Θεός.

Γενικά, είσαι ένας άνθρωπος που αποβάλλει το άγχος;

Εχω περάσει φάσεις στη ζωή μου με πολύ άγχος, συνειδητοποίησα όμως ότι δεν είναι καλός σύμμαχος. Οσες φορές αγχώθηκα δεν πήρα σωστές αποφάσεις. Οπότε έχω αποφασίσει ότι δεν θα γεμίζω άγχος, τοξικότητα. Αγαπώ τη δουλειά μου, γεμίζω με χαρά από αυτή, οπότε σκέφτομαι μόνο θετικά και προχωρώ.

Είσαι ένα κορίτσι που έχει δοκιμαστεί στην τηλεόραση, στο θέατρο, στην παρουσίαση. Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποκριτική;

Είναι δύο πράγματα όμοια, έγινα ηθοποιός γιατί δεν θέλω να κάνω το ίδιο πράγμα στη ζωή μου κάθε μέρα. Εγινα ηθοποιός για να δοκιμάζομαι, να δοκιμάζω νέα πράγματα. Στο δικό μου μυαλό οτιδήποτε κάνω στην τηλεόραση είναι στο πλαίσιο του επαγγέλματος του ηθοποιού. Από τη στιγμή που είμαι ηθοποιός, η παρουσίαση είναι κάτι εύκολο.

Υπάρχει κάτι που σε δυσκολεύει στην παρουσίαση;

Εχω την ανάγκη να είμαι πιο αυθόρμητη. Γι’ αυτό στο σόου δεν διαβάζω από κάποιο autocue, δεν το ήθελα, δεν μου αρέσει οτιδήποτε στημένο. Είναι και ένα στοίχημα για μένα, να δείξω τον εαυτό μου μέσα από τον ρόλο της παρουσιάστριας. Θεωρώ ότι δεν έχω δείξει ποια είμαι μέσα από τους ρόλους μου ως ηθοποιός, έκανα πάντα την κακιά, κάποιες άλλες φορές τη «χαζούλα».

Πώς είδες φέτος τις σειρές της μικρής οθόνης;

Ευχής έργον… Ο κόσμος έχει ανάγκη από μυθοπλασία. Δεν μου άρεσε που τα προηγούμενα χρόνια τα κανάλια επένδυαν σε ριάλιτι και, μάλιστα, σε ριάλιτι που περνούσαν λανθασμένα μηνύματα. Η μυθοπλασία είναι η παρέα των τηλεθεατών, το ραντεβού του κοινού κάθε βράδυ.

Γιατί δεν σε είδαμε σε κάποια σειρά;

Ηταν μια χρονιά που δεν δούλεψα πολύ, περίμενα ότι το σόου θα γινόταν πιο νωρίς, δεν έγινε, οπότε κι εγώ το εκμεταλλεύτηκα για να δω πώς θα είναι η ζωή χωρίς απαιτητικά γυρίσματα. Ηταν όλο αυτό το διάστημα περίοδος εσωτερικής σκέψης. Το χρειάζομαι πότε πότε… Πρέπει να μείνεις χωρίς ρόλο, να μαζέψεις συναισθήματα για να τα χρησιμοποιήσεις στον επόμενο ρόλο.

Είσαι ένα κορίτσι προσιτό, που το κοινό αγαπά. Τι σου λέει ο κόσμος που σε συναντά;

Είναι τεράστια χαρά. Με αγαπούν άντρες, γυναίκες και αυτό είναι διπλή χαρά. Συνήθως πάντως μου λένε ότι από κοντά μοιάζω μικρότερη (γέλια).

Λαμβάνεις πολλά μηνύματα στα social media;

Ναι, πολλά, τα διαβάζω όλα και στα περισσότερα απαντάω. Ειδικά στις ερωτήσεις γυναικών για διάφορα θέματα…

Σε ρωτάνε πώς διατηρείς τόσο ωραίο κορμί;

Ναι, αλλά ποτέ δεν μπαίνω στη διαδικασία να μιλήσω για διατροφικά μυστικά. Εχω μπει στη διαδικασία να το ψάχνω από αρκετά μικρή, από την προεφηβεία μου. Καταλήγω στο ότι η καθεμία ξέρει τι πρέπει να φάει για να κάνει καλό στο σώμα της. Αυτό, άλλωστε, είναι και το σημαντικό. Να δούμε τι μας ταιριάζει και να προσέχουμε-αγαπάμε το σώμα μας.

Εχεις σκεφτεί όλα αυτά που έχεις μελετήσει για το συγκεκριμένο θέμα να τα κάνεις βιβλίο;

Ναι, το έχω σκεφτεί πολλές φορές, ίσως το κάνω κάποια στιγμή.

Ποια είναι τα σχέδιά σου για το φετινό καλοκαίρι;

Δεν έχω ακόμη κάνει κάποιο πλάνο, όμως έχω μία εικόνα στο μυαλό μου, παραλία, ωραία μουσική, χορό… Νομίζω ότι αυτή η εικόνα θα με οδηγήσει στον φετινό μου προορισμό!

INFO

«Just the 2 of us»

ΣΑΒΒΑΤΟ OPEN 22.00

Από το περιοδικό TV KOYS KOYS που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής