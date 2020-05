Το Forbes «αποκαθήλωσε» την Κάιλι Τζένερ: Δεν είναι δισεκατομμυριούχος, πλαστογράφησε δηλώσεις

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Κάιλι Τζένερ δεν είναι πλέον δισεκατομμυριούχος, σύμφωνα με τον Forbes.

Η 22χρονη ριάλιτι σταρ και επιχειρηματίας ονομάστηκε από το Forbes ως «Η αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος» της χρονιάς.

Η Κάιλι Τζένερ είχε βγάλει εκατομμύρια από την εταιρεία της, Kylie Cosmetics, από την οποία αργότερα πούλησε μερίδιο 51% στην εταιρεία ομορφιάς Coty, σε μια συμφωνία που αποτίμησε την εταιρεία στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Forbes: Πιθανότατα έδωσε πλαστές φορολογικές δηλώσεις

Ωστόσο, το Forbes και οι Chase Peterson-Withorn και Madeline Berg ξεγύμνωσαν το ψέμα της Κάιλι Τζένερ.

Όπως αναφέρουν σε εκτενές δημοσίευμα η Κάιλι Τζένερ και η μητέρα της, Κρις, διογκώνουν τον πλούτο τους σε έγγραφα που παρείχαν για τη δημοσίευση σχετικά με τον προσωπικό πλούτο της νεαρής Τζένερ και τα έσοδα της εταιρείας της. «Είναι σαφές ότι το στρατόπεδο της Κάιλι είπε ψέματα», σημειώνει το Forbes.

Το Forbes αναφέρει ότι οι Jenners παρείχαν στο περιοδικό φορολογικές δηλώσεις «που πιθανότατα είναι πλαστές». Ο πλούτος της είναι πιθανότατα κοντά στα 900 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εκτίμηση του Forbes. Το Business Insider απευθύνθηκε σε έναν εκπρόσωπο της Κάιλι Τζένερ για να σχολιάσει το δημοσίευμα αλλά αρνήθηκε να προσχωρήσει σε κάποια δήλωση σχετικά με τις αποκαλύψεις του Forbes.

Απάντησε η Κάιλι Τζένερ

Η απάντηση της Κάιλι Τζένερ, πάντως, ήταν άμεση, γράφοντας στο Twitter: «Πίστευα ότι πρόκειται για ένα αξιόπιστο site, αλλά το μόνο που βλέπω είναι μια σειρά από ανακριβείς δηλώσεις και αναπόδεικτες υποθέσεις. Δεν ζήτησα ποτέ κανέναν τίτλο».

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period

— Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020