Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά την αποχώρηση της από το Just the 2 of us, η Άσπα Τσίνα αναφέρθηκε στην υγεία της και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Αυτός μάλιστα, ήταν και ο λόγος που την έκανε να φύγει από το μουσικό show του Open.

Διαβάστε την συνέχεια στο Youweekly.gr