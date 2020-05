«Αποκάλυψη»: Αυτό είναι το πραγματικό κορμί με μαγιό της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Newsroom eleftherostypos.gr

Με το θερμόμετρο να φτάνει τους 35 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποφάσισε να κάνει και τα πρώτα της καλοκαιρινά μπάνια στην αγαπημένη της παραλία στο Καβούρι, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι της.

Εννοείται πως ο φωτογραφικός φακός μας ήταν εκεί κι έχουμε φωτογραφίες της με μαγιό χωρίς καθόλου… πειράγματα! Έχοντας στην παρέα της μία κολλητή της φίλη, έβαλε το πρώτο μπικίνι της χρονιάς δείχνοντας με άνεση το καλογυμνασμένο της σώμα.

Η παρουσιάστρια και παίκτρια φέτος στο «Just the two of us» είχε ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα διατροφής πολύ πριν την καραντίνα και απαλλάχθηκε από τα πέντε περιττά κιλά του χειμώνα, γεγονός που της τόνωσε την αυτοπεποίθηση.

