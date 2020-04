Η Σίσσυ Χρηστίδου συγκλονίζει για τις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο με τα παιδιά της

View this post on Instagram

Μέσα σε ένα δωμάτιο, στη παιδιατρική πτέρυγα του Μητέρα, κάναμε ανάσταση και ξημέρωσε για μας το Πάσχα. Και σκέφτηκα πως θα ήταν σημαντικό να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί εμενα το γεγονός αυτό, εξαφάνισε την αγνωμοσύνη μου και με γέμισε ευγνωμοσύνη που όλα είναι καλά. Και ισως χαρίσει αυτή τη σκέψη και σε σενα… Και τώρα απλά σκέφτομαι τι ωραία που θα ήταν να είμασταν σπιτι. Όχι διακοπές. Σπιτι. Όχι με φίλους και παρέες ψήνοντας αρνιά.. Απλά σπιτι. Χωρίς πόνο ή αγωνία. Με βαρεμάρα και χαλαρότητα. Σπιτι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το Πάσχα αυτό. Ουτε τα μαθήματα που πήρα. Καλημερα αγάπες μου. Χριστός Ανέστη. ♥️