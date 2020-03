Σοβαρό τροχαίο για τον Σάββα Πούμπουρα [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα σοβαρό τροχαίο είχε την Τρίτη με τη μηχανή του ο Σάββας Πούμπουρας, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Πρωινό» με τη Φαίη Σκορδά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο γνωστός παρουσιαστής ανέβασε ένα instastory το οποίο κατέβασε μετά από λίγα δευτερόλεπτα και στο οποίο έλεγε:«Σήμερα ήταν η μέρα που θα αποδημούσα εις Κύριον… Δεν ξέρω τι χέρι με έσωσε, δεν ξέρω αν αποφασίστηκε ότι δεν ήταν ακόμα η ώρα μου, ίσως δεν έχει και σημασία… Γύρισα σπίτι, αγκάλιασα τα κορίτσια και είπα ευχαριστώ που είμαι ακόμα εδώ και έχω τα πάντα… You never Know when it’s your last day LIVE EVERYDAY».

«Μίλησα με τον Σάββα και μου είπε τι ακριβώς συνέβη. Ο Σάββας οδηγεί μηχανή και φορά πάντα κράνος. Προσέχει πάρα πολύ. Η μηχανή του κάτι έπαθε και τον έβγαλε εκτός δρόμου. Τον πήρε μάλιστα ο μηχανικός και είπε «το παιδί είναι καλά ζει από αυτό που του συνέβη;» ειπώθηκε από την δημοσιογράφο Νάνσυ Παραδεισανού στην εκπομπή.