Μετάλλαξη της Μποτσουάνα: Μπλόκο της Ε.Ε. στις αεροπορικές αφίξεις από τη νότια Αφρική

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ σταματά τις αεροπορικές πτήσεις από τη Ν. Αφρική λόγω της μετάλλαξης που ξεκίνησε από τη Μποτσουάνα.

Έκτακτη σύσκεψη για τη νέα μετάλλαξη που εντοπίστηκε σε αφρικανικές χώρες θα έχουν σήμερα οι επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να συζητήσουν τον αντίκτυπο που θα έχει στα υπάρχοντα εμβόλια και θεραπείες.

Η νέα παραλλαγή του κορονοϊού που εντοπίστηκε στην Αφρική είναι η πιο ανησυχητική που έχουν δει οι Βρετανοί υγειονομικοί, αφού έχει τον διπλάσιο αριθμό μεταλλάξεων σε σύγκριση με την Δέλτα, μεταξύ των οποίων και κάποιες που συνδέονται με τη δυνατότητα να μην αναγνωρίζεται από τα αντισώματα.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι η παραλλαγή αυτή, η αποκαλούμενη B.1.1.529, φέρει μια πρωτεΐνη ακίδα που είναι δραματικά διαφορετική από εκείνη του αρχικού στελέχους του κορονοϊού, στο οποίο βασίστηκαν τα εμβόλια για την Covid-19.

Έχει μεταλλάξεις που είναι πιθανόν να μην αναγνωρίζονται από τα αντισώματα που παράγονται τόσο από τις προηγούμενες μολύνσεις όσο και από τον εμβολιασμό, καθώς και μεταλλάξεις που συνδέονται με αυξημένη μεταδοτικότητα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, η Αγγλία θα βάλει τη Νότια Αφρική στην “κόκκινη” λίστα των ταξιδιωτικών περιορισμών, λόγω της παραλλαγής αυτής. Η παραλλαγή συνιστά “μια δυνητικά σημαντική απειλή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε κόστος”, ανέφεραν πηγές της βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αφρικανική μετάλλαξη: Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες

Ένα νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του COVID-19 που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης spike, ταυτοποιήθηκε πρόσφατα. Το νέο στέλεχος έχει χαρακτηριστεί ως B.1.1.529, ταυτοποιήθηκε στη Μποτσουάνα, και μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 10 περιπτώσεις αυτού του στελέχους.

Προς το παρόν εκτός της Νότιας Αφρικής έχει ταυτοποιηθεί και σε έναν ταξιδιώτη στο Χονγκ Κονγκ που είχε επισκεφθεί τη Νότια Αφρική. Η βιβλιογραφία αναφορικά με το νέο στέλεχος ανασκοπήθηκε από τους καθηγητές της Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή (Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, επιστημονικός σύμβουλος ΕΟΔΥ), Θεοκλή Ζαούτη (Καθηγητής Παιδιατρικής και πρόεδρος ΕΟΔΥ) και Θάνο Δημόπουλο (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Παρότι ο αριθμός των περιστατικών B.1.1.529 είναι πολύ χαμηλός – τρία στη Μποτσουάνα, έξι στη Νότια Αφρική και ένα στο Χονγκ Κονγκ – είναι αξιοσημείωτο ότι το νέο στέλεχος ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις στην περιοχή της εξωτερικής πρωτεΐνης του, αναφέρουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ. Οι μεταλλάξεις είναι οι: A67V, Δ69-70, T95I, G142D/Δ143-145, Δ211/L212I, ins214EPE, G339D, S371L, S373P, S375F, K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505H, T547K, D614G, H655Y, N679K, P681H, N764K, D796Y, N856K, Q954H, N969K, L981F.

Προς το παρόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση «variant under monitoring», η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος «variants of interest», και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος «variants of concern». Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.

Ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων καθιστά πιθανή την ύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών του ιού, αλλά ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του στελέχους θα μπορούν να εξαχθούν μόνο αν πραγματοποιηθούν οι σχετικές μελέτες, καταλήγουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ.

Αφρικανική μετάλλαξη – Έχει 32 παραλλαγές

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ιολόγο δρα Τομ Πίκοκ του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τις βρετανικές Guardian και Independent, ανησυχούν μήπως η νέα παραλλαγή επεκταθεί και πυροδοτήσει νέα κύματα της πανδημίας, που μάλιστα θα διαφεύγουν από τις άμυνες του οργανισμού.

Η παραλλαγή διαθέτει 32 μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα του κορονοϊού, που αυτός χρησιμοποιεί για να διεισδύει στα ανθρώπινα κύτταρα και να τα μολύνει και η οποία αποτελεί τον βασικό στόχο των εμβολίων. Όπως είπε ο Πίκοκ, «ο απίστευτα μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα υποδηλώνει ότι η παραλλαγή αυτή μπορεί να αποτελεί πηγή πραγματικής ανησυχίας», γι’ αυτό, τόνισε, «πρέπει να παρακολουθείται πάρα πολύ λόγω του τρομερού προφίλ της πρωτεΐνης ακίδας της». Πρόσθεσε πάντως ότι μπορεί να αποδειχθεί τελικά ότι δεν είναι πολύ μεταδοτική.

Από την άλλη, ο καθηγητής κλινικής μικροβιολογίας Ραβί Γκούπτα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ ανέφερε ότι το εργαστήριο του βρήκε πως δύο από τις μεταλλάξεις φαίνεται αφενός να αυξάνουν τη δυνατότητα του ιού να μολύνει και αφετέρου μειώνουν τη δυνατότητα να αναγνωριστεί από τα αντισώματα. «Πράγματι δείχνει να προκαλεί ανησυχία με βάση τις μεταλλάξεις που έχει», όπως είπε.

Αφρικανική μετάλλαξη – Γιατί προκαλεί ανησυχία

Τα πρώτα κρούσματα της παραλλαγής έγιναν αντιληπτά στη Μποτσουάνα στις 11 Νοεμβρίου και, τρεις μέρες μετά, εντοπίστηκαν επίσης στη γειτονική Νότια Αφρική. Παράλληλα στις 13 Νοεμβρίου η παραλλαγή βρέθηκε σε 36χρονο στο Χονγκ Κονγκ, ο οποίος είχε ταξιδέψει νωρίτερα στη Νότια Αφρική.

Ο καθηγητής υπολογιστικής βιολογίας Φρανσουά Μπαλού, διευθυντής του Ινστιτούτου Γενετικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), εκτίμησε ότι ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων στην ίδια παραλλαγή πιθανώς συσσωρεύτηκε μονομιάς στη διάρκεια μιας χρόνιας λοίμωξης σε κάποιον ασθενή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, πιθανώς κάποιον άνθρωπο με HIV/AIDA που δεν έκανε θεραπεία. Πρόσθεσε πάντως ότι «είναι δύσκολο να προβλεφθεί σε αυτό το στάδιο πόσο μεταδοτική είναι. Προς το παρόν θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και να αναλύεται, όμως δεν υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας, εκτός κι αν αρχίσει να αυξάνεται πολύ σε συχνότητα στο άμεσο μέλλον».

