Χάρτης ECDC: Σε βαθύ κόκκινο η Ελλάδα

Κακή είναι η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας σύμφωνα με τον νέο χάρτη του ECDC.

Η Ελλάδα εμφανίζεται με βαθύ κόκκινο χρώμα, κάτι που την φέρνει στην ίδια μοίρα με τις βαλκανικές χώρες, αλλά και με ορισμένες τις κεντρικής Ευρώπης.

Αντίθετα, οι χώρες του Νότου Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Μάλτα εμφανίζονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, με βάση τα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/fcGcZiDL2W

— ECDC (@ECDC_EU) November 11, 2021