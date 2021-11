Την ημέρα (4/11/2021) που ο κορονοϊός κατέγραψε νέο ρεκόρ με 6.808 κρούσματα στην Ελλάδα, βάζοντας πλώρη για τα 7.000, δημοσιεύτηκε ο αναθεωρημένος χάρτης του ECDC (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων).

Στη συνολική απεικόνιση της κατάστασης στη χώρα τις τελευταίες 14 ημέρες, εκεί όπου συνυπολογίζονται το επίπεδο συναγερμού, η θετικότητα των κρουσμάτων και η συχνότητα των τεστ, η Θράκη, η Θεσσαλία και πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο».

Η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται στο «κόκκινο», με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες που βρίσκονται στο «πορτοκαλί».

Δείτε τον σχετικό χάρτη:

Όσον αφορά στον δείκτη θετικότητας, οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται στο «κίτρινο» (1-3,9%) αλλά και η Πελοπόννησος, με εξαίρεση την Ηλεία και την Αχαΐα, όπως φαίνεται στον κάτω χάρτη του ECDC:

Τέλος η χώρα βρίσκεται στο «βαθύ πράσινο» όσον αφορά τον αριθμό των τεστ, με πάνω από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους.

Δείτε και τον σχετικό χάρτη του ECDC:

