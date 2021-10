Κορονοϊός-εμβόλια: Για όλους η ενισχυτική δόση, αλλά όχι υποχρεωτικά

ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Με το βλέμμα στην αναγκαιότητα και της τρίτης δόσης που θεωρείται δεδομένο ότι θα επεκταθεί στους πολίτες κάτω των 50 ετών, η κυβέρνηση συνεχίζει την επιχείρηση ανύψωσης του τείχους ανοσίας.

Ανάμεσα στα επόμενα βήματα της εμβολιαστικής εκστρατείας είναι τα υπενθυμιστικά μηνύματα για αναμνηστική δόση μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη δεύτερη δόση, ενώ από χθες καταχωρήθηκαν αλλαγές στη γνωστή πλατφόρμα emvolio.gov.gr, που διευκολύνουν τους πολίτες να γνωρίζουν με ποιο εμβόλιο κλείνουν ραντεβού.

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στην τακτική ενημέρωση για την εμβολιαστική κάλυψη αυτή την εβδομάδα, από χθες δίπλα από το εμβολιαστικό κέντρο αναγράφεται και το είδος του εμβολίου που διενεργείται. Αυτό ώστε να μπορεί ο πολίτης που αναζητά ραντεβού να γνωρίζει και το σκεύασμα με το οποίο θα εμβολιαστεί. Στις… διευκολύνσεις των πολιτών ώστε να μείνουν προστατευμένοι έναντι της Covid-19 εντάσσονται και τα sms που αποστέλλονται σε όσους πληρούν τα κριτήρια για τρίτη δόση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη (Σκάι) ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, από χθες πολίτες άνω των 50 ετών που έχει περάσει ένα εξάμηνο από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης, λαμβάνουν υπενθυμιστικά μηνύματα.

Σημειώνεται ότι η τρίτη δόση αποτελεί σύσταση και δεν σχετίζεται με τον πλήρη εμβολιασμό, δηλαδή πλήρως εμβολιασμένος θεωρείται κάποιος που έχει κάνει τις δύο δόσεις ή το μονοδοσικό (και έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ). Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, αποκάλυψε χθες (Σκάι) ότι η συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης στρέφεται στο να συνδυαστεί η τρίτη δόση με τον πλήρη εμβολιασμό. «Αλλά και αυτό θα γίνει τον Δεκέμβριο. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι μετά το εξάμηνο είναι αναμνηστική μεν η δόση, όπως την λέμε, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμη, διότι ενισχύει πολύ σημαντικά τον οργανισμό, ειδικά στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με δεύτερη δόση θα μπορούν να θωρακιστούν από την ερχόμενη Παρασκευή 5 Νοεμβρίου – ημέρα που ανοίγει η πλατφόρμα για προγραμματισμό ραντεβού – οι πολίτες που έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson. Tο συγκεκριμένο εμβόλιο έχει αποδειχθεί, μεταξύ άλλων και από τα ελληνικά δεδομένα, ότι υστερεί ελαφρώς σε σχέση με τα άλλα εμβόλια όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα. Για αυτό, η πλατφόρμα των ραντεβού θα ανοίξει για όλες τις ηλικίες και η δεύτερη δόση θα χορηγείται δύο μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό, είτε με εμβόλιο Johnson & Johnson είτε με mRNA, αρχικά το Pfizer.

Δεν υπάρχουν σκέψεις για επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, ξεκαθάρισε στην ίδια του συνέντευξη ο κ. Πλεύρης. «Εάν αλλάξουν τα επιδημιολογικά στοιχεία και υπάρξουν κατηγορίες που Συνταγματικά θα είναι ανεκτό, θα το συζητήσουμε».

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων μια περίοδο που η πανδημία έχει «φουντώσει». «Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν οριζόντια περιοριστικά μέτρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν τοπικά lockdown και δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν περιορισμοί, δηλαδή 00:00-06:00 να μην κυκλοφορεί κάποιος που έχει εμβολιαστεί ή να μην μπορεί να πάει σε ένα μαγαζί. Μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί, αλλά θα αφορούν χώρους που συνυπάρχουν εμβολιασμένοι με ανεμβολίαστους.

Δεν θα ανοίξουμε κλειστούς χώρους για ανεμβολίαστους σε κομμάτι της εστίασης. Αυτό μπορώ να το πω από τώρα. Στους εξωτερικούς χώρους πάλι θα υπάρχουν τα τεστ. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, παραπάνω περιορισμοί αυτής της φύσεως ενδεχομένως να μπουν στους κοινούς χώρους. Συζητάμε με τους λοιμωξιολόγους. Ανά 15 μέρες που βγαίνει η ΚΥΑ, προηγείται η σύσκεψη των λοιμωξιολόγων», τόνισε ο κ. Πλεύρης.

Επιπλέον 55 θάνατοι καταγράφηκαν χθες στη χώρα μας, με το 4ο πανδημικό κύμα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.643 νέα κρούσματα, 392 διασωληνωμένους ασθενείς και 295 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία. Την αρνητική… πρωτιά συνεχίζει να κρατά η Θεσσαλονίκη με 661 κρούσματα χθες και η Αττική ακολούθησε με 599 νέα περιστατικά. Η θετικότητα με βάση τα τεστ που διενεργήθηκαν διαμορφώνεται σε υψηλό επίπεδο (5,89%).

Στο μεταξύ, αποτελεσματικότητα έναντι βαριάς νόσου δείχνει η σοτροβιμάμπη, ενός μονοκλωνικού αντισώματος που εξουδετερώνει το SARS-CoV-2 καθώς και πολλούς άλλους σαρμπεκο-ιούς. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα μελέτης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine.

Πρόκειται για μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3 στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με συμπτωματική νόσο Covid-19 που δεν έχρηζαν νοσηλείας αλλά με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο και είχαν συμπτώματα για λιγότερο από 5 ημέρες. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 29 ημέρες από την ένταξη στη μελέτη και αξιολογήθηκαν οι νοσηλείες και οι θάνατοι για οποιαδήποτε αιτία. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα από 583 ασθενείς, εκ των οποίων οι 291 έλαβαν σοτροβιμάμπη και οι 292 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Τρεις ασθενείς με Covid-19 (1%) από την ομάδα που έλαβε σοτροβιμάμπη σε αντίθεση με 21 ασθενείς με Covid-19 (7%) από την ομάδα που έλαβε εικονικό φάρμακο χρειάστηκε να νοσηλευτούν ή πέθαναν (σχετική μείωση κινδύνου κατά 85% με τη σοτροβιμάμπη). Μεταξύ των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, πέντε ασθενείς εισήχθησαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ένας κατέληξε μέχρι την 29η ημέρα από την ένταξη στη μελέτη.

