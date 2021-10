ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Περίπου 100 μη εμβολιασμένους «κέρδισε» στην πρώτη της ημέρα στη Βόρεια Ελλάδα η επιχείρηση… πειθούς του υπουργείου Υγείας, το οποίο διενεργεί πόρτα-πόρτα εμβολιασμούς. Κινητά συνεργεία από τα Κέντρα Υγείας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» εμβολιάζουν στοχευμένα στις «κόκκινες» Περιφερειακές Ενότητες του χάρτη, με την αύξηση του ποσοστού ανοσίας να κρίνεται απαραίτητη μια «ανάσα» πριν μπει ο χειμώνας και η μολυσματικότητα του ιού μεγαλώσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη, πρώτη ημέρα… εξόρμησης των κινητών συνεργείων, όταν βρέθηκαν σε απομακρυσμένα χωριά της Πιερίας, του Κιλκίς και της Ξάνθης, διενεργήθηκαν περίπου 200 εμβολιασμοί συνολικά, εκ των οποίων οι 100 αφορούσαν σε πρώτη δόση. Πρόκειται δηλαδή για άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί για διάφορους λόγους και με το πρόγραμμα που διενεργεί το υπουργείο Υγείας με τη βοήθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είτε να πειστούν είτε να προχωρήσουν σε εμβολιασμό εάν τον ανέβαλαν για οποιοδήποτε λόγο. Χθες τα κινητά συνεργεία βρέθηκαν στη Δράμα και στην Πέλλα, ενώ σήμερα θα βρίσκονται σε περιοχές της Φλώρινας και των Σερρών.

Συναντήσεις

Την προσπάθεια ενίσχυσης της εμβολιαστικής κάλυψης παρακολουθεί στενά ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιώντας συναντήσεις με υγειονομικούς, καθώς και με φορείς της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τις προωθούμενες ενέργειες για την εντατικοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος. Η επίδραση των τοπικών παραγόντων έχει, άλλωστε, αποδείξει πως είναι σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενημερωτικές δράσεις στο Κιλκίς αύξησαν κατά 10% την εμβολιαστική κάλυψη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα ποσοστά ανοσίας στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξεπερνούν το 50%.

Πρόκειται για τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται υψηλά στην ημερήσια… λίστα κρουσμάτων που ανακοινώνει καθημερινά ο ΕΟΔΥ. Για χθες, από το σύνολο των 2.338 νέων κρουσμάτων, τα 382 εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, τα 92 στην Ημαθία, τα 74 στη Δράμα, τα 65 στην Πέλλα. Η διασπορά στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία θετικότητας για την εβδομάδα, σύμφωνα με τα οποία για την εβδομάδα 4 έως 10 Οκτωβρίου τα μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται σε Καβάλα (1,19%), Λάρισα (1,18%), Πιερία (1,17%) και Καστοριά (1,14%).

Παράλληλα με τη Βόρεια Ελλάδα, οι ειδικοί προβληματίζονται έντονα τόσο για την Αττική (562 μολύνσεις χθες) όσο και για τη Μαγνησία, η οποία κατέγραψε χθες 98 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Στα σχολεία

Ελεγχόμενη διατηρούν τη μεταδοτικότητα εντός σχολικών αιθουσών τα πολλαπλά τεστ που διενεργούνται στα παιδιά και στους εφήβους. Οπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία, οι ανήλικοι συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν ένα μεγαλύτερο μεν σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, σταθερό δε παρά το άνοιγμα των σχολείων, ποσοστό επί του συνόλου των κρουσμάτων. Για την εβδομάδα 4 έως 10 Οκτωβρίου τα κρούσματα στις ηλικίες 4-18 ετών ανήλθαν σε 4.135, αποτελώντας το 27% του συνόλου των κρουσμάτων.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων μπορούν να προμηθεύονται από σήμερα, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, ως και το Σάββατο 23 Οκτωβρίου πέντε δωρεάν self tests από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 18 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

Υπενθυμίζεται ότι το self test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, καθώς και ότι βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου). Οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος (δηλαδή κρούσμα σε συμμαθητή).

