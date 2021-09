Εμβόλιο Pfizer: Αίτηση σε FDA για έγκριση της χορήγησης σε παιδιά 5 -11

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι εταιρείες Pfizer και BioNTech ζήτησαν σήμερα Τρίτη από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) στις ΗΠΑ να εγκρίνουν το εμβόλιο τους κατά της Covid-19 για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών.

Η αίτηση στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έρχεται καθώς ο αριθμός μολύνσεων από Covid στις ΗΠΑ σημειώνει μεγάλη αύξηση ανάμεσα σε παιδιά, σημειώνοντας μάλιστα κορύφωση στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξή του στο ABC News, ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά συμφώνησε με την εκτίμηση του διευθύνοντα συμβούλου της Moderna, Στέφαν Μπανσέλ, ότι η πανδημία θα έχει τελειώσει μέσα σε ένα χρόνο.

«Συμφωνώ με την άποψη ότι μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή» προσθέτοντας ωστόσο, πως «αυτό δεν σημαίνει πως νέες μεταλλάξεις θα πάψουν να μας απασχολούν», δήλωσε ο Μπουρλά.

It's official: We have submitted initial data from the pivotal trial of our COVID-19 vaccine in children 5 to under 12 years of age to the @US_FDA: https://t.co/XORlEFksAs

— AlbertBourla (@AlbertBourla) September 28, 2021