Κορονοϊός: Στροφή 180 μοιρών έχει κάνει η πανδημία στη χώρα μας το τελευταίο δεκαήμερο με σημαντική έξαρση που αγγίζει ανεμβολίαστους και νεότερους σε ηλικία.

Τα κρούσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ξεπέρασαν τα 2.000 και έφτασαν χθες τα 2.107 φέρνοντας πιο κοντά αυστηρότερα μέτρα όπως η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και οι Covid-free εσωτερικοί χώροι εστίασης. Την έξαρση της επιδημίας οι ειδικοί την αποδίδουν στη χαλάρωση λόγω καλοκαιριού αλλά και στο μεταλλαγμένο στέλεχος «Δέλτα», που καταγράφει πλέον 121 περιστατικά, εκ των οποίων τα 58 στο Ηράκλειο Κρήτης και τα 39 στην Αττική.

Θέμα ημερών, υπό την πίεση του τέταρτου κύματος, είναι η ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για συγκεκριμένες ομάδες, με την κυβερνητική εκπρόσωπο, Αριστοτελία Πελώνη, να τοποθετεί τις επίσημες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα. «Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα τις αποφάσεις της σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, καθώς έχει ήδη λάβει τη σχετική εισήγηση από την Επιτροπή Βιοηθικής». Η αρχή θα γίνει με τους εργαζομένους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και τους υγειονομικούς ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Μία τέτοια κατηγορία θα μπορούσε να είναι το προσωπικό που υπηρετεί στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, στο πρότυπο της ΕΜΑΚ και για λόγους επιχειρησιακής ετοιμότητας. Παράλληλα, η θωράκιση όλων των εκπαιδευτικών κρίνεται εξίσου σημαντική για την ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης.

Κορονοϊός και αμιγείς χώροι

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις αναφορικά με τους εσωτερικούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, για τους οποίους υπάρχουν έντονες σκέψεις να είναι μόνο αμιγείς, δηλαδή μόνο για πλήρως εμβολιασμένους.

Οι ημέρες που ακολουθούν είναι ιδιαίτερα κρίσιμες σε επιδημιολογικό επίπεδο και παρόλο που προς το παρόν δεν παρατηρείται πίεση στο σύστημα υγείας, είναι πιθανό να μετακυλίσει η επιδημία σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, ειδικά σε περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλά εμβολιαστικά ποσοστά.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου χθες έφερε ως παράδειγμα δύο διαφορετικές περιοχές της Αττικής για να εξηγήσει πώς ο εμβολιασμός προστατεύει τα άτομα που είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν.

Νότια προάστια

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στα νότια προάστια που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της έξαρσης των τελευταίων ημερών λόγω συρροών που συνδέονται με τη διασκέδαση, τα κρούσματα εντοπίζονται ως επί το πλείστον σε πολύ νεαρές ηλικίες καθώς τα εμβολιαστικά ποσοστά είναι πολύ υψηλά, ενώ στη δυτική Αττική όπου δεν έχει υψωθεί ικανό τείχος ανοσίας μολύνθηκαν και άτομα μεγαλύτερων ηλικιών.

Αρνητικά τα νούμερα

Τα κρούσματα υπερδιπλασιάστηκαν σε διάστημα μίας εβδομάδας, με τον κυλιόμενο επταήμερο μέσο όρο να ανέρχεται πλέον σε 1.081 περιστατικά την ημέρα. Ο ΕΟΔΥ χθες ανακοίνωσε 2.107 νέα κρούσματα, τα 1.115 εκ των οποίων εντοπίζονται στην Αττική και τα 89 στο Ρέθυμνο. Το νέο επιδημικό κύμα επηρεάζει έντονα Αττική, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Ο δείκτης θετικότητας σε μία εβδομάδα διπλασιάστηκε φτάνοντας το 2,46%, τη στιγμή που το 51% των περιστατικών ανευρίσκεται από self tests, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χρησιμότητα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

Το 75% των κρουσμάτων αφορά σε κρούσματα κάτω των 34 ετών, παρόλο που παρατηρείται αυξητική τάση και στις ηλικίες 35 έως 55 ετών. Η κ. Παπαευαγγέλου ανέφερε ότι ως τα νέα κρούσματα είναι νεαροί που νοσούν στο σπίτι. Οι ειδικοί, ωστόσο, τονίζουν ότι ούτε οι νέοι είναι άτρωτοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας στους τρεις νοσηλευομένους είναι ηλικίας από 25 έως 55 ετών, ενώ τριπλασιάστηκε το ποσοστό νέων έως 24 ετών στα νοσοκομεία (9% των νοσηλειών σε σχέση με 5%). Ενας στους δέκα νοσηλευομένους κάτω των 24 ετών είναι έφηβοι ή παιδιά.

Η μετάλλαξη «Δέλτα»

Νεαροί, Ελληνες και ανεμβολίαστοι είναι το «προφίλ» των κρουσμάτων της μετάλλαξης «Δέλτα» στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας, το 70% είναι μικρότεροι των 40 ετών, το 84% είναι Ελληνες και το 5-6% Ρώσοι επισκέπτες. Επίσης, το 7% είχε κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Το 13% των περιστατικών χρειάστηκε νοσηλεία, αλλά κανείς εξ αυτών δεν είχε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Συνολικά η μετάλλαξη «Δέλτα» μετρά 121 περιστατικά, τα περισσότερα στο Ηράκλειο Κρήτης και ακολουθεί η Αττική.

Το Εθνικό Κέντρο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ ανακοίνωσε χθες επιπλέον 904 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 390 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και ένα δείγμα με στέλεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest – VOI). Εκ των 904 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 821 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 14 αφορούν στο Βeta, 67 αφορούν στο Delta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 390 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 385 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) και πέντε αφορούν στο C.36. Το ένα στέλεχος ενδιαφέροντος αφορά στη μετάλλαξη B.1.621. Συνολικά έως σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 17.948 κρούσματα μεταλλαγμένων στελεχών.

Self tests μετά τις διακοπές

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας εισηγήθηκε χθες τη διενέργεια rapid tests των ταξιδιωτών πριν επιστρέψουν από διακοπές σε νησιά στον τόπο διαμονής τους. Ερωτηθείς από τον «Ε.Τ.» ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, εάν θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο ανέφερε πως αξιολογείται το κατά πόσο μπορούν να γίνονται rapid tests στα νησιά. Ο κ. Χαρδαλιάς απηύθυνε ισχυρή σύσταση για self tests κατά την επιστροφή και επανέλαβε τα μέτρα που ισχύουν για μετακινήσεις προς νησιά με πλοίο ή αεροπλάνο.Ειδικότερα, για ενήλικες απαιτούνται: α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Για ανήλικους 12-17 ετών προβλέπεται οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test. Οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα.

Πλοίο-«φωλιά» του ιού από Ιο προς Ραφήνα

Συναγερμός σήμανε σε πλοίο από την Ιο προς τη Ραφήνα, καθώς επέβαιναν δεκάδες ύποπτα κρούσματα νεαρών που βρίσκονταν στο νησί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ιχνηλάτηση που έγινε σε κρούσματα που έκαναν διακοπές στην Ιο κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό όταν έγινε γνωστό ότι παραπάνω από 70 νεαροί, ύποπτοι για κορονοϊό, είχαν πάρει το πλοίο της επιστροφής. Αμέσως κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε στο λιμάνι της Ραφήνας περιμένοντας το πλοίο το απόγευμα της Τετάρτης. Από τους 75 που ελέγχθηκαν, οι 14 βρέθηκαν θετικοί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η αυξημένη διασπορά του ιού σε τουριστικούς προορισμούς και ανάμεσα σε νεαρά άτομα οδήγησε χθες κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το Λιμενικό να διενεργεί rapid tests για την ανίχνευση SARS-CoV-2 σε επιβάτες πλοίων κατά την άφιξή τους από νησιά, στην προβλήτα 7, στο λιμάνι του Πειραιά.

Στο μεταξύ, παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το κορονοπάρτι που διοργανώθηκε σε beach bar στον Αλιμο έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Στην έρευνα που άνοιξε οι εισαγγελείς θα διερευνήσουν το εάν έχει παραβιαστεί η νομοθεσία περί Covid-19. Από τα βίντεο που έχουν ανέβει στο Διαδίκτυο, προκύπτει ότι στο πάρτι υπήρχε πλήθος κόσμου και δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των παρευρισκομένων υπήρχαν και άτομα θετικά στον κορονοϊό, ενώ τα άτομα που έχουν νοσήσει πιθανόν ξεπερνούν και τα 100.

