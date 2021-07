Κορονοϊός: 67 νέα κρούσματα με τη μετάλλαξη Delta στην Ελλάδα – Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται μεταλλάξεις

Newsroom eleftherostypos.gr

ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 67 νέα κρούσματα κορονοϊού με τη μετάλλαξη Delta, με τον συνολικό τους αριθμό στην Ελλάδα να φτάνει στα 121 κρούσματα. Σημειώνεται πως τα νέα κρούσματα από όλες τις παραλλαγές του ιού στη χώρα είναι 905.

Σύμφωνα με τη σημερινή (8/7) επιδημιολογική έκθεση από τον ΕΟΔΥ: «Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.372 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 01 Μαΐου 2021 έως 02 Ιουλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.372 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 904 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 390 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 1 δείγμα με στέλεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest – VOI).