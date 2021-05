Ο Καναδάς ενέκρινε το εμβόλιο της Pfizer και για παιδιά 12-15 ετών

Newsroom eleftherostypos.gr

Κορωνοϊός: Ο Καναδάς ενέκρινε τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer Inc κατά της COVID-19 σε παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών.

Πρόκειται για τις πρώτες δόσεις εμβολίου που επιτρέπονται στη χώρα για ανθρώπους τόσο μικρής ηλικίας, όπως ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

#BREAKING Canada authorizes Pfizer Covid vaccine for kids aged 12 and up: official pic.twitter.com/zWRSVg3mw4

— AFP News Agency (@AFP) May 5, 2021