Η ΕΕ κίνησε τις νομικές διαδικασίες κατά της AstraZeneca αναφορικά με την αθέτηση της συμφωνίας των δύο πλευρών για τις παραδόσεις εμβολίων.

Η επιλογή της νομικής οδού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της AstraZeneca έγινε επειδή η εταιρεία σεβάστηκε το συμβόλαιό της για την παράδοση εμβολίων κατά της COVID-19 και διότι δεν είχε ένα «αξιόπιστο» σχέδιο για να εξασφαλίσει τις παραδόσεις βάσει προγράμματος.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.

This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.

Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021