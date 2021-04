Εμβόλιο Johnson & Johnson: Οι ΗΠΑ σταματούν την χορήγηση του μετά από περιστατικά θρόμβωσης

Newsroom eleftherostypos.gr

Να σταματήσει η χορήγηση του εμβολίου της Johnson & Johnson ζητούν οι αμερικανικές αρχές, μετά από περιστατικά θρομβώσεων σε εμβολιασθέντες.



Όπως αναφέρουν οι New York Times, υπάρχουν έξι περιστατικά που ανέπτυξαν μια σπάνια διαταραχή που αφορούσε θρόμβους στο αίμα εντός περίπου δύο εβδομάδων από τον εμβολιασμό τους.

Και οι έξι παραλήπτες ήταν γυναίκες ηλικίας μεταξύ 18 και 48 ετών. Μια γυναίκα πέθανε και μια δεύτερη γυναίκα στη Νεμπράσκα νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Περίπου 7 εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ έχουν λάβει το συγκεκριμένο εμβόλιο μέχρι στιγμής, ενώ 9 εκατομμύρια δόσεις έχουν παραδοθεί στις πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Η κίνηση των υγειονομικών αρχών χαρακτηρίζεται ως σύσταση για τους επαγγελματίες υγείας. Ωστόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναμένεται να σταματήσει τη χορήγηση του εμβολίου. Ανάλογη σύσταση αναμένεται και από τους κρατικούς αξιωματούχους υγείας.

Please join us via YouTube for an audio press conference at 10 a.m. EDT. We will keep the public updated as we learn more. https://t.co/fWguuQzhMR

— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021