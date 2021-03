Κορωνοϊός – Έκθεση ΠΟΥ: Τα τέσσερα σενάρια προέλευσης του ιού – Νέα έρευνα για τη θεωρία της διαφυγής από εργαστήριο

Newsroom eleftherostypos.gr

Κορωνοϊός: Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα να διεξαχθεί μια νέα έρευνα από ειδικούς για τη θεωρία σύμφωνα με την οποία ένας ιός που διέφυγε από εργαστήριο στην Κίνα προκάλεσε την πανδημία της Covid-19, ενώ ταυτόχρονα επέκρινε την έλλειψη πρόσβασης των διεθνών εμπειρογνωμόνων σε ειδικών σε ανεπεξέργαστα δεδομένα.

Μολονότι οι ειδικοί, οι οποίοι ερεύνησαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο στην Κίνα την προέλευση του νέου κορωνοϊού, εκτίμησαν ότι η υπόθεση μιας διαρροής από εργαστήριο είναι η λιγότερο πιθανή, «απαιτείται περαιτέρω έρευνα, πιθανότατα με νέες αποστολές με εξειδικευμένους ειδικούς, τους οποίους είμαι έτοιμος να στείλω», είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ενημερώνοντας τις χώρες μέλη του ΠΟΥ για την έκθεση που δόθηκε επισήμως στη δημοσιότητα σήμερα.

Η θεωρία ότι ο ιός SARS-CoV-2 που προκαλεί την Covid-19 διέφυγε από εργαστήριο προβλήθηκε ιδιαίτερα από την αμερικανική κυβέρνηση, επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Το Πεκίνο από την πλευρά του απέρριπτε κατηγορηματικά αυτήν την πιθανότητα.

Ο Τέντρος έκανε αυτή τη δήλωση ακριβώς πριν από την επίσημη δημοσιοποίηση της έκθεσης των ειδικών και τη συνέντευξη Τύπου των διεθνών εμπειρογνωμόνων που πήγαν στην Κίνα τον Ιανουάριο, έναν και πλέον χρόνο μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος, στην πόλη Ουχάν. Υπογράμμισε επίσης ότι οι ειδικοί ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή τους σε «ανεπεξέργαστα δεδομένα» κατά την παραμονή τους στην Κίνα – μια σπάνια δημόσια κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το Πεκίνο αυτήν την έρευνα.

«Ελπίζω ότι οι νέες μελέτες θα βασίζονται σε ένα ευρύτερο και ταχύτερο μοίρασμα των δεδομένων», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ειδικών, Πέτερ Μπεν Εμπάρεκ, είπε ωστόσο ότι στην Κίνα όπως και σε άλλες χώρες, ορισμένα δεδομένα δεν είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν, για λόγους σεβασμού στην ιδιωτική ζωή.

«Αυτή η έκθεση είναι μια πολύ σημαντική αρχή, αλλά δεν είναι η τελευταία λέξη», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που βρέθηκε στην κατοχή του AP από αξιωματούχο του Παγκόσμιου Οργανισμού που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, τα σενάρια προέλευσης του ιού είναι τέσσερα:

Ο πλησιέστερος συγγενής του ιού που προκαλεί COVID-19 έχει βρεθεί σε νυχτερίδες, οι οποίοι είναι γνωστό ότι φέρουν κορωνοϊούς.

Ωστόσο, η έκθεση αναφέρει ότι «η εξελικτική απόσταση μεταξύ αυτών των ιών νυχτερίδας και του SARS-CoV-2 εκτιμάται ότι είναι αρκετές δεκαετίες, γεγονός που υποδηλώνει έναν σύνδεσμο που λείπει».

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο εκτίμησε σήμερα ότι η έκθεση των εμπειρογνωμόνων για την προέλευση της Covid-19 είναι «εμπαιγμός εναρμονισμένος με την εκστρατεία παραπληροφόρησης» που, όπως υποστηρίζει, προωθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους «συνεργάστηκε» με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «για να κρύψουν τη μετάδοση (του ιού) από άνθρωπο σε άνθρωπο σε μια ΚΡΙΣΙΜΗ στιγμή», έγραψε στο Twitter ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πομπέο κατηγορεί συχνά την Κίνα ότι ευθύνεται επειδή άφησε την πανδημία να επεκταθεί σε όλον τον κόσμο και ότι ο ΠΟΥ απέτυχε στην αποστολή του γιατί δεν επιθυμούσε να διαταράξει τις σχέσεις του με το Πεκίνο. Μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει αποδείξεις ότι ο νέος κορονοϊός προήλθε από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, της πόλης όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της Covid-19, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2019.

The WHO report is a sham continuation of the CCP-WHO disinformation campaign. It’s why I recommended we leave WHO. Dr. Tedros collaborated with Xi to hide human to human transmission at a CRITICAL juncture. WIV remains the most likely source of the virus — and WHO is complicit.

— Mike Pompeo (@mikepompeo) March 30, 2021