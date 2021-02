Κορωνοϊός: Τα ρομπότ απολύμανσης της Ε.Ε. έρχονται και στην Ελλάδα [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Δύο σλοβενικά νοσοκομεία δέχθηκαν σήμερα δύο από τα πρώτα ρομπότ που αγόρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απολύμανση των θαλάμων ασθενών, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Άλλα 29 ρομπότ απολύμανσης αποστέλλονται σε νοσοκομεία στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Κροατία, στη Λιθουανία, στο Λουξεμβούργο και στην Ολλανδία. Τα ρομπότ αυτά μπορούν να απολυμάνουν έναν κανονικό θάλαμο ασθενών σε δέκα μόλις λεπτά και να απολυμάνουν με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας πάνω από 18 θαλάμους με μία φόρτιση.

The first disinfection robots funded by the EU have arrived in hospitals in Slovenia. 🇸🇮

They disinfect patient rooms and help reduce the spread of the virus. 29 more robots are being deployed in hospitals across the EU.

More: https://t.co/t0tlGjWmkG #StrongerTogether pic.twitter.com/KNDyBIcvdg

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 26, 2021