Κορωνοϊός: Νέος «πονοκέφαλος» για τους επιστήμονες – Το βρετανικό στέλεχος έχει μεταλλαχθεί και πάλι!

Κορωνοϊός: Μια νέα μετάλλαξη στο στέλεχος του κορωνοϊού που ξεκίνησε από τη Βρετανία έχει ανησυχεί τους επιστήμονες.

Τη στιγμή που οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, σε πρώτη φάση, για τις μεταλλάξεις, τονίζοντας ότι τα εμβόλια αποδίδουν, ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξελίσσεται.

Όπως αναφέρει το BBC, η μετάλλαξη που αρχικά διαπιστώθηκε στο Κεντ και εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο «δείχνει να βρίσκεται υπό κάποια ανησυχητική γενετική αλλαγή».

