Θεσσαλονίκη: Αρνητικός πλέον ο διάκονος με τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη

Αρνητικός στον κορωνοϊό βρέθηκε σήμερα ο διάκονος που είχε νοσήσει από το στέλεχος νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του κορωνοϊού, σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes. Ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, κ. Σίμος Δανιηλίδης, σχολιάζει ως θετική την εν λόγω έκβαση, επισημαίνοντας στους δημότες την αυστηρή τήρηση των μέτρων.

Αρνητικοί στον κορωνοϊό είναι οι δύο διάκονοι της Ι. Μ. Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως, εκ των οποίων ο ένας ήταν κρούσμα του πρώτου επιβεβαιωμένου στελέχους νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης, σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes. Μάλιστα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τεστ που διενήργησε ο ΕΟΔΥ, αρνητικός βρέθηκε όλος ο οικογενειακός και κοινωνικός περίγυρος των δύο διακόνων.

Ο Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, σχολιάζει ως θετική την συγκεκριμένη έκβαση, ενώ αναφέρει, ότι σύμφωνα με την καθιερωμένη ενημέρωση που έρχεται στους δήμους από τον ΕΟΔΥ κάθε Δευτέρα, ο Δήμος Νεάπολης Συκεών τα πηγαίνει εξαιρετικά.

«Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που πήραμε στα χέρια μας σήμερα και αφορούν στο σύνολο των κρουσμάτων της προηγούμενης εβδομάδας, ο αριθμός είναι εξαιρετικά μικρός. Συγκεκριμένα σημειώθηκαν γύρω στα 15 κρούσματα σε όλο το δήμο. Ενδέχεται βέβαια ο αριθμός να είναι μικρός επειδή διενεργούνται λιγότερα τεστ. Το σημαντικό είναι όμως οι δημότες μας να προσέχουν. Βρέθηκε η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη στο δήμο μας, η οποία όπως μαθαίνω είναι 8 φορές περισσότερο μεταδοτική. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Σήμερα ο δήμος άρχισε τα 13.500 τηλεφωνήματα. Επικοινωνούμε συνεχώς με άτομα ευπαθή, οικογένειες ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένους και επισημαίνουμε την πιστή εφαρμογή των μέτρων», αναφέρει ο κ. Δανιηλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, μετά τον εντοπισμό της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης, προέβη σε μία σειρά από κινήσεις. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος ζήτησε να επανεξεταστεί το θέμα λειτουργίας των σχολείων, εξασφάλισε τη διεξαγωγή δωρεάν τεστ ως την Παρασκευή σε κατοίκους, εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς του δήμου, προσφέροντας τα δημοτικά ιατρεία στην υπηρεσία του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια των τεστ, αλλά και ως εμβολιαστικά κέντρα.

Άμεση ήταν η αντίδραση του δήμου Νεάπολης-Συκεών μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων νοτιο αφρικανικής μετάλλαξης του κορωνοϊού στη χώρα μας, στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, με στόχο να περιοριστεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος της διασποράς.

Με απόφαση του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη κλειστοί θα παραμείνουν, προληπτικά, για τρείς ημέρες, μέχρι και την Τετάρτη, όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ, στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, ενώ, κατόπιν παρέμβασης του δημάρχου, ξεκίνησε από σήμερα το πρωί και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή η διενέργεια δωρεάν τεστ για κατοίκους, δημοτικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων των σχολείων του δήμου.

«Μέχρι να ενημερωθούμε από τον ΕΟΔΥ για τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται αναφορικά με την ανίχνευση του στελέχους της νοτιο-αφρικάνικης μετάλλαξης του κορωνοϊού στην περιοχή μας και να λάβουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις, αποφασίσαμε προληπτικά, να κλείσουμε για τρεις μέρες τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς, που είναι στην αρμοδιότητά μας, καθώς και τα κοινωνικά μας κέντρα, για να περιορίσουμε στο ελάχιστο τον κίνδυνο της διασποράς» σημειώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος στην χθεσινή έκτακτη σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα ζήτησε «την επανεξέταση της απόφασης για το άνοιγμα των Γυμνασίων και Λυκείων, και την εξέταση της συνέχισης λειτουργίας των ήδη ανοιχτών νηπιαγωγείων και δημοτικών, τουλάχιστον στην περιοχή μας». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «Με το τρίτο κύμα προ των πυλών και με τη νοτιο αφρικανική μετάλλαξη να είναι πιο μεταδοτική και θανατηφόρα, θεωρούμε ότι πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις».

Παράλληλα, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει τη λειτουργία του, στο πλευρό όλων των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ συνεργάτες του δήμου ξεκίνησαν ήδη να ενημερώνουν τηλεφωνικά και τα 13.500 μέλη των ΚΑΠΗ, των ωφελούμενων του Βοήθεια στο Σπίτι, των ΚΗΦΗ και των ωφελούμενων ΑμεΑ και των οικογενειών τους, υπενθυμίζοντάς τους για μία ακόμα φορά ότι και οι 47 δημοτικοί ιατροί και 30 νοσηλεύτριες και νοσηλευτές είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους, ζητώντας εκ μέρους του δήμου να παραμείνουν ψύχραιμοι, να παραμείνουν στο σπίτι τους, να προσέχουν και να τηρούν τα μέτρα προστασίας και να απευθύνονται στις υπηρεσίες του δήμου για ό,τι χρειάζονται (επίσκεψη ιατρού, νοσηλευτική μέριμνα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων και ειδών διατροφής κ.λπ.).

Test μέχρι την Παρασκευή

Μετά από έντονη παρέμβαση του δημάρχου, τα συνεργεία του ΕΟΔΥ βρέθηκαν στο δήμο από τις 10.30 σήμερα το πρωί και θα βρίσκονται μέχρι και την Παρασκευή για τη διενέργεια τεστ σε δημοτικούς υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς του δήμου, ωφελούμενους του Βοήθεια στο Σπίτι αλλά και κατοίκους. Συγκεκριμένα, σήμερα, από τις 10.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκαν rapid test στο Δημαρχείο Νεάπολης-Συκεών στις Συκιές καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης, ενώ μονάδες του ΕΟΔY βρέθηκαν και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου και στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγ. Ιωάννη Προδρόμου στη Νεάπολη. Ο δήμαρχος είχε αλλεπάλληλες επικοινωνίες, απαιτώντας αυτό για το οποίο είχαν δεσμευτεί τόσο ο κ. Χαρδαλιάς, όσο και ο κ. Αρκουμανέας για διενέργεια μοριακών και όχι rapid test.

Τα test θα συνεχιστούν και αύριο, Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, στο Εργοτάξιο του δήμου (Λεωφ. Παπανικολάου & Νερομύλων 2, Πεύκα) και στο Γ’ ΚΑΠΗ Συκεών (Μεσολογγίου 54 και Περγάμου 2, περιοχή «Δροσιά»), την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου στο Β’ ΚΑΠΗ Νεάπολης (Δ. Κομνηνού 3 & Λαγκαδά) και στο Γ’ ΚΑΠΗ Συκεών (Μεσολογγίου 54 και Περγάμου 2), ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν, από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, δωρεάν test μέσα από το αυτοκίνητο (drive through). Σε αυτά θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ οι πολίτες που προσέρχονται με αυτοκίνητο ή άλλο όχημα (ποδήλατο, μηχανή κ.λπ.). Για τη μετακίνηση τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τον αριθμό 1 στο 13033, ενώ θα τους ζητηθεί αριθμός ΑΜΚΑ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου για την αποστολή του αποτελέσματος του τεστ. Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου drive through test θα πραγματοποιηθούν στην οδό Ρήγα Φεραίου στη Δ.Ε. Συκεών, στο τμήμα που πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά, ενώ στη Δ.Ε. Νεάπολης στην οδό Κασταμονής, στην είσοδο του Θεάτρου, μπροστά στη βιολογική αγορά. Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου τα drive through test θα πραγματοποιηθούν στην οδό Οδ. Φωκά (ΔΕ Συκεών), στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Συκεών- Παιδικής Βιβλιοθήκης «Αντώνης Σαμαράκης» και στη Δ.Ε. Νεάπολης στην οδό Παναγή Τσαλδάρη με Ίμβρου, πλησίον του Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου.

Παράλληλα, ο δήμαρχος πίεσε και απαίτησε να υπάρξει, έστω μία φορά, μια απογευματινή βάρδια, ώστε να διευκολυνθούν οι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου, συγχρωτιζόμενοι με εκατοντάδες παιδιά καθημερινά, και δεν μπορούν νωρίτερα λόγω σχολικού ωραρίου.

«Τεστ και εμβολιασμοί η προτεραιότητά μας»

Όπως τονίζει ο Σίμος Δανιηλίδης «Εδώ και μήνες ζητούμε επιμόνως, γραπτά και προφορικά, την παρουσία του ΕΟΔΥ στην περιοχή μας, για μαζικά και οργανωμένα μοριακά τεστ, ενώ από τον Απρίλιο του 2020 έχουμε επανειλημμένως, και γραπτώς, προτείνει και προσφέρει όλα τα Δημοτικά μας Ιατρεία, που διαθέτουν 47 ιατρούς και 30 νοσηλευτές, να μπουν στην υπηρεσία του ΕΟΔΥ, χωρίς να επιβαρύνεται, και με την καθοδήγησή τους να πραγματοποιούμε τεστ. Θα πρέπει να αντιληφθεί επιτέλους η Πολιτεία ότι πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τα Δημοτικά Ιατρεία που έχει στη διάθεσή της σε όλη τη χώρα».

Όπως συμπλήρωσε ο δήμαρχος, αναφερόμενος στην μέριμνα για τον εμβολιασμό «ο εμβολιασμός αποτελεί πλέον τον μοναδικό τρόπο ανάσχεσης του ιού και θωράκισης της κοινωνίας και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά μας», ζητώντας «τη δημιουργία εμβολιαστικών κέντρων, που δεν υπάρχουν στην περιοχή μας, για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία ηλικιωμένων, υπέργηρων και κατάκοιτων ΑμεΑ συμπολιτών μας να μεταφέρονται από το ένα σημείο της Θεσσαλονικης στο άλλο». «Τα Δημοτικά Ιατρεία, όπως και όλοι οι ιατρικοί και κοινωνικοί χώροι του δήμου μας αλλά και των υπολοίπων δήμων που διαθέτουν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ως εμβολιαστικά κέντρα» υπογράμμισε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, μπορεί και πάλι να δώσει μία θετική διέξοδο και λύση».

