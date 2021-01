Κορωνοϊός: Κλιμακώνεται ο «πόλεμος» E.E. – AstraZeneca με φόντο τις μειωμένες δόσεις εμβολίων

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε τροχιά «πολεμικής σύρραξης» για τις μειωμένες παραδόσεις εμβολίων που προβλέπει πλέον για το α’ τρίμηνο του έτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται οι Βρυξέλλες με τη βρετανική AstraZeneca, με τη Γερμανία να προτείνει αντίμετρα με περιορισμό των εξαγωγών εμβολίων που παράγονται στο έδαφος της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Η ΕΕ έχει προτείνει να δημιουργηθεί ένα μητρώο για τις εξαγωγές εμβολίων καθώς επικρατεί απογοήτευση σχετικά με τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις του εμβολίου της AstraZeneca κατά της Covid-19, καθώς και με άλλα προβλήματα στις προμήθειες των εμβολίων.

Ο Γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν υποστήριξε τις σχετικές προτάσεις της Ένωσης, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις όχι μόνο με την AstraZeneca, αλλά και με την Pfizer για τις αιφνίδιες περικοπές στις προμήθειες των εμβολίων, μόλις έναν μήνα αφότου η ΕΕ άρχισε να εμβολιάζει τους πολίτες της.

«Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβλήματα στην παραγωγή, όμως αυτά πρέπει να επηρεάζουν όλους με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο κ. Σπαν μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

«Δεν λέμε πρώτα η Ευρώπη, αλλά να έχει η Ευρώπη το δίκαιο μερίδιό της», τόνισε προσθέτοντας ότι είναι ως εκ τούτου λογικό να έχουμε περιορισμούς στις εξαγωγές εμβολίων.

Η AstraZeneca ανακοίνωσε την Παρασκευή στην ΕΕ ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους που έχουν τεθεί μέχρι τον Μάρτιο για τις προμήθειες του εμβολίου της – κάτι που αποτελεί ένα περαιτέρω πλήγμα στις προσπάθειες της ΕΕ κατά της πανδημίας αφού η Pfizer ανακοίνωσε τον Ιανουάριο προσωρινή επιβράδυνση στις προμήθειες.

Η AstraZeneca ανακοίνωσε σήμερα ότι ο διευθύνων σύμβουλός της γνωστοποίησε στην ΕΕ ότι η εταιρεία κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει το εμβόλιο σε εκατομμύρια Ευρωπαίους το συντομότερο δυνατόν.

Αξιωματούχος της ΕΕ είπε στο Reuters ότι η AstraZeneca έλαβε προκαταβολή 336 εκατομμυρίων ευρώ όταν η ΕΕ σφράγισε, τον Αύγουστο, τη συμφωνία με την εταιρεία για τουλάχιστον 300 εκατ. δόσεις και επιλογή για άλλα 100 εκατομμύρια. Η συμφωνία ήταν η πρώτη που υπογράφηκε από την ΕΕ για την εξασφάλιση εμβολίων κατά της Covid-19.

Αυτό συνέβη αφού οι ΗΠΑ εξασφάλισαν τον Μάιο 300 εκατομμύρια δόσεις έναντι έως 1,2 δισεκ. δολαρίων και η Βρετανία, επίσης τον Μάιο, εξασφάλισε 100 εκατ. δόσεις έναντι 84 εκατ. στερλινών (114 εκατ. δολάρια).

Ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τα εμβόλια Ναντίμ Ζαχάουι δήλωσε πως είναι πεπεισμένος ότι οι Pfizer, AstraZeneca και Moderna θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Ο Σπαν αρνήθηκε να προβεί σε εικασίες σχετικά με δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι το εμβόλιο της AstraZeneca δεν είναι πολύ αποτελεσματικό σε ανθρώπους άνω των 65 ετών, λέγοντας πως αναμένει από τις ευρωπαϊκές αρχές να εγκρίνουν την Παρασκευή το τρίτο εμβόλιο κατά της Covid-19. Η AstraZeneca απέρριψε τις πληροφορίες αυτές.

Η επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της ΕΕ απέναντι στην AstraZeneca «για ανεπαρκείς εξηγήσεις» και «έλλειψη σαφήνειας». «Oι συζητήσεις με την AstraZeneca σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια για την έλλειψη σαφήνειας και τις ανεπαρκείς εξηγήσεις.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι ενωμένα: όσοι αναπτύσσουν εμβόλια έχουν κοινωνικές ευθύνες και τις ευθύνες των συμβολαίων που πρέπει να τηρήσουν. Με τα κράτη-μέλη μας, ζητήσαμε από την AstraZeneca έναν λεπτομερή προγραμματισμό της παράδοσης εμβολίων και πότε θα πραγματοποιηθεί η διανομή στα κράτη-μέλη. Ακόμη μία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη για να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα».

Discussions with @AstraZeneca today resulted in dissatisfaction with the lack of clarity and insufficient explanations. EU Member States are united: vaccine developers have societal and contractual responsibilities they need to uphold.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021