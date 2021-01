Κορωνοϊός: Εγκρίθηκε και από την Kομισιόν το εμβόλιο της Moderna

Newsroom eleftherostypos.gr

Κορωνοϊός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την έγκρισή της για τη χρήση του εμβολίου κατά της Covid-19, που ανέπτυξε η αμερικανική εταιρεία Moderna.

«Μόλις εγκρίναμε το δεύτερο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Ακολουθώντας τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, έχουμε χορηγήσει μια υπό όρους άδεια κυκλοφορίας του εμβολίου της Moderna σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει η ΕΕ.

We have just authorised the second COVID-19 vaccine!

Following the recommendation of the European Medicines Agency, we have granted a conditional marketing authorisation for the Moderna vaccine for all EU countries.#SafeVaccines #StrongerTogether

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) January 6, 2021