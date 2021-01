Κορωνοϊός: Ένας 82χρονος ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε το εμβόλιο της AstraZeneca στη Μεγάλη Βρετανία

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Βρετανία άρχισε να εμβολιάζει σήμερα τους πολίτες της με το εμβόλιο κατά της covid-19 της AstraZeneca και της Οξφόρδης.

Ο πρώτος που το έλαβε ήταν ο 82χρονος Μπράιαν Πίνκερ, ο οποίος υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τσώρτσιλ της Οξφόρδης, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που αναπτύχθηκε το εμβόλιο.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που λαμβάνω το εμβόλιο κατά της covid-19 σήμερα και πραγματικά περήφανος που πρόκειται γι’ αυτό που αναπτύχθηκε στην Οξφόρδη», δήλωσε ο Πίνκερ, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους επιστήμονες που ανέπτυξαν το εμβόλιο.

«Οι νοσηλεύτριες, οι γιατροί, το προσωπικό σήμερα ήταν όλοι τους εκπληκτικοί και τώρα μπορώ πραγματικά να ανυπομονώ να γιορτάσω την 48η επέτειο του γάμου μου με τη σύζυγό μου Σίρλεϊ αργότερα φέτος», πρόσθεσε.

Το εμβόλιο χορηγήθηκε επίσης στον Άντριου Πόλαρντ, επικεφαλής της Oxford Vaccine Group και έναν από τους επικεφαλής ερευνητές στις κλινικές δοκιμές του εμβολίου, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS).

"I'm so pleased to be getting the vaccine today, I'm really proud that it was the one invented in Oxford"

82-year-old Brian Pinker has received the first dose of the Oxford-AstraZeneca vaccine.https://t.co/05oxO2kde7 pic.twitter.com/9lMv6Rm997

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 4, 2021