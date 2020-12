Κορωνοϊός-μετάλλαξη: Έκτακτη συνάντηση Μπόρις Τζόνσον με Υπουργούς – Πληθαίνουν οι χώρες που κλείνουν τα σύνορα με Αγγλία

Newsroom eleftherostypos.gr

Έκτακτη συνάντηση πρόκειται να έχει ο Μπόρις Τζόνσον με τους Υπουργούς του σήμερα το απόγευμα με σκοπό την λήψη νέων μέτρων σχετικά με την εμφάνιση του μεταλλαγμένου στελέχους του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης φαίνεται πως θα αποτελέσει η διαχείριση των συγκοινωνιών μεταξύ Μ. Βρετανίας και άλλων χωρών, όπως η Γαλλία.

Για τουλάχιστον ένα 48ωρο, η Γαλλία παγώνει σε μεγάλο βαθμό τις μεταφορές εμπορευμάτων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. ενώ η πρεσβεία της Γαλλίας ανακοίνωσε στο Twitter πως «θα κάνει ό,τι μπορεί» προκειμένου να αποκατασταθεί σύντομα η δυνατότητα ταξιδιών μεταξύ των δύο χωρών με την τήρηση όλων των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

#COVID19: “In the next few hours, at European level, we’re going to establish a solid health protocol to ensure that movement from the UK can resume. Our priority: to protect our nationals and our fellow citizens,” – French Minister Delegate for Transport: https://t.co/Jz4fbKlfq1

— French Embassy UK (@FranceintheUK) December 21, 2020