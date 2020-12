Κορωνοϊός και εμβόλια: Στην τελική ευθεία η επιχείρηση «Ελευθερία» – Το χρονοδιάγραμμα

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Σήμερα, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην κρίσιμη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) που αναμένεται ακόμη και μέσα στην ημέρα να δώσει το «πράσινο φως» για την έγκριση του εμβολίου των Pfizer/BioNtech.

Με τα νέα δεδομένα, η Ελλάδα θα έχει τα πρώτα εμβόλια στις 26 Δεκεμβρίου και την ερχόμενη Κυριακή, 27/12, θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε υγειονομικούς πέντε νοσοκομείων της Αττικής. Ηδη οι χώροι όπου θα αποθηκευτούν τα εμβόλια έχουν ετοιμαστεί και τα ειδικά ψυγεία στα οποία θα φυλαχθούν τα εμβόλια είναι έτοιμα να τα «υποδεχθούν».

Ο «Ελεύθερος Τύπος» βρέθηκε χθες στο σημείο που θα εξυπηρετεί το Λεκανοπέδιο Αττικής – η τοποθεσία παραμένει μυστική για λόγους ασφαλείας. Εκεί, βρίσκονται τέσσερις υπερκαταψύκτες, χωρητικότητας 80.000 δόσεων του εμβολίου ο καθένας. Προορίζονται για την αποθήκευση μόνο του εμβολίου των Pfizer/BioNtech, με το σχεδιασμό να εξελίσσεται όταν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες έγκρισης και των άλλων εμβολίων. Αλλωστε, δεν απαιτούν όλων των εταιριών τα εμβόλια τις ίδιες συνθήκες συντήρησης.

Η μεταφορά

Στους τέσσερις υπερκαταψύκτες τα εμβόλια θα φυλάσσονται σε θερμοκρασία -80οC. Από τα σημεία όπου βρίσκονται τα ειδικά αυτά ψυγεία θα ξεκινά η μεταφορά τους, που θα πραγματοποιείται μέσα σε iso boxes-ισοθερμικά κιβώτια- με παγοκύστες και ειδικό καταγραφικό θερμοκρασίας. Ετσι, θα φτάσουν πρώτα στα νοσοκομεία, καθώς το σχέδιο των εμβολιασμών ξεκινά από τους υγειονομικούς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, και στη συνέχεια στα εμβολιαστικά κέντρα, όπου και θα εμβολιάζονται οι πολίτες. Το εμβόλιο των Pfizer/BioNtech μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασίες 2οC έως 8οC, κανονικού ψυγείου δηλαδή, έως και πέντε ημέρες. Το μεγαλύτερο «στοίχημα» επομένως της διαδικασίας των εμβολιασμών είναι να μην πεταχτούν δόσεις. Γι’ αυτό και από την περασμένη Πέμπτη βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των υγειονομικών των νοσοκομείων που επιθυμούν να εμβολιαστούν, ώστε να γνωρίζει η κυβέρνηση τον αριθμό των δόσεων που θα… αποψύχει και θα διανέμει. Plan B ετοιμάζεται και για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι πολίτες να μην προσέρχονται τελικά στο προκαθορισμένο ραντεβού. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν «αναπληρωματικοί» που θα μπορούν σύντομα να προσέλθουν λόγω της περιορισμένης… διάρκειας ζωής των δόσεων.

Στην Αττική θα υπάρχει, προς το παρόν τουλάχιστον, ένας χώρος αποθήκευσης των εμβολίων. Ακόμη τέσσερις θα βρίσκονται σε άλλες πόλεις με σκοπό την εξυπηρέτηση της υπόλοιπης Ελλάδας. Κατά πληροφορίες, τα υπόλοιπα σημεία είναι στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Καρδίτσα και την Κρήτη. Το σύνολο των υπερκαταψυκτών ανέρχεται σε 14.

Το χρονοδιάγραμμα

Σήμερα, συνεδριάζει η αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) με θέμα την εξέταση όλων των επιστημονικών στοιχείων που αφορούν στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου των Pfizer/BioNTEch. Υπενθυμίζεται ότι το εμβόλιο BNT162b1 έχει ήδη εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εως και την Πέμπτη, μάλιστα, στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν χορηγηθεί 137.897 δόσεις εμβολίου και άλλες 49.567 στις ΗΠΑ.

Η απόφαση για την έγκριση του εμβολίου είναι πιθανόν να ανακοινωθεί ακόμη και μέσα στη σημερινή ημέρα. Εφόσον ο ΕΜΑ δώσει το «πράσινο φως», θα συγκληθεί άμεσα το Κολέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), το οποίο θα κληθεί να επικυρώσει την απόφαση του Οργανισμού και να την κοινοποιήσει στις 27 χώρες-μέλη της. Η συνεδρίαση των Επιτρόπων θα γίνει το ταχύτερο δυνατό, ακόμη και την Τρίτη, με στόχο την επίσπευση της εμβολιαστικής κάλυψης των Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Παρασκευή η Ελλάδα θα είναι σε θέση να λάβει τα πρώτα εμβόλια και δύο ημέρες μετά, την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, θα δοθεί σήμα εκκίνησης των πρώτων εμβολιασμών. Μία νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος θα είναι οι πρώτοι δύο που θα λάβουν το εμβόλιο, κατά τον πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να είναι από τους πρώτους πολίτες που θα εμβολιαστούν με σκοπό να μεταδώσει το μήνυμα ασφάλειας των εμβολίων. Οπως θα συμβεί και με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν τον ίδιο τον πρωθυπουργό με τη σύζυγό του, Μαρέβα, να εμβολιάζονται την επομένη της έναρξης, στις 28/12. Πρόκειται, όμως, για κάτι που δεν έχει ακόμη «κλειδώσει».

Ποιοι και πόσοι πρώτα

Η επιχείρηση «Ελευθερία» ξεκινά την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου από πέντε νοσοκομεία αναφοράς κορονοϊού στην Αττική. Πρόκειται για τον «Ευαγγελισμό», το «Σωτηρία», το «Θριάσιο», το «Αττικό» και το «Ασκληπιείο». Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 200 άτομα, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό και διοικητικοί αναμένεται να λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις πρώτες ημέρες αναμένεται να εμβολιαστεί το προσωπικό που βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της πανδημίας, δηλαδή στις ΜΕΘ, στις μονάδες Covid και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Ο σχεδιασμός προβλέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί των υγειονομικών, καθώς και των φιλοξενούμενων και εργαζόμενων στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων μέσα στον Ιανουάριο ώστε οι μαζικοί εμβολιασμοί να ξεκινήσουν από τον Φεβρουάριο και από τους ηλικιωμένους και ευπαθείς, που διατρέχουν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο εάν μολυνθούν.

Οι δόσεις

Η Ελλάδα θα λάβει έως τα τέλη Ιανουαρίου 400.000 δόσεις από το εμβόλιο των Pfizer/BioNtech. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, έως τα τέλη του τρέχοντος έτους η χώρα μας θα παραλάβει 80.000 δόσεις και στη συνέχεια θα λαμβάνει για κάθε εβδομάδα του Ιανουαρίου από 80.000 δόσεις. Οι δόσεις που θα λάβει η Ελλάδα τον Ιανουάριο είναι λίγο μειωμένες σε σχέση με αυτό που αρχικά είχε προγραμματιστεί

-περίπου 500.000 δόσεις-, όπως θα συμβεί και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η υστέρηση αυτή δεν αλλάζει, σύμφωνα με πηγές της φαρμακευτικής εταιρίας Pfizer, τον συνολικό προγραμματισμό. Οι δόσεις που θα λάβει η Ελλάδα είναι ακριβώς οι ίδιες, απλά υπήρξαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ρυθμό παραδόσεων στην αρχή του εγχειρήματος. Το κάθε κράτος-μέλος συμμετέχει στην κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια με βάση τον πληθυσμό του. Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 2,4%, επομένως από τις 200 εκατ. δόσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Pfizer/BioNtech και της Ε.Ε. -με την προοπτική για ακόμη 100 εκατ. δόσεις- στη χώρα μας αναλογούν περίπου, 4,8 εκατ. δόσεις.

«Καμία ανησυχία για το εμβόλιο λόγω μετάλλαξης»

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα εμβόλια», εξηγεί ο γνωστός καθηγητής του LSE, Ηλίας Μόσιαλος, σε σχέση με το νέο στέλεχος του κορονοϊού που εμφανίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθείται πολύπλευρα, ώστε να κατανοήσουμε την εμφάνιση και τη διασπορά, και την επιρροή στη συμπεριφορά του ιού. Δεν σημαίνει δηλαδή πως ο ιός θα γίνει απαραίτητα πιο μεταδοτικός ή πιο μολυσματικός ή πιο επικίνδυνος. Οι ιοί αλλάζουν. Υπάρχουν ήδη διάφορα στελέχη του ιού που κυκλοφορούν, χωρίς όμως πραγματική συνέπεια. Δεν γνωρίζουμε όλες τις πιθανές αλλαγές, αλλά τις παρακολουθούμε κατά το δυνατόν πιο στενά. Και ο λόγος που δεν το γνωρίζουμε είναι γιατί δεν γίνεται ανάλυση της γενετικής αλληλουχίας στο γενετικό υλικό του ιού που φέρει κάθε φορέας που έχει κολλήσει. Είναι λοιπόν σημαντικό να μελετηθούν οι αλλαγές, για να διαπιστωθεί πειραματικά και να επιβεβαιωθεί κλινικά το αν επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς του ιού», αναφέρει σε εκτενή ανάρτησή του στο facebook και προσθέτει: «Οι ερευνητές του Cog-UK (Covid-19 Genomics UK) θεωρούν όμως πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη χρήση των εμβολίων. Εάν ο ιός μεταλλαχθεί σε πιο ανθεκτική μορφή, τα εμβόλια μπορούν να τροποποιηθούν για να είναι εκ νέου αποτελεσματικά. Οπως γίνεται κάθε χρόνο με το εμβόλιο της γρίπης».

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

