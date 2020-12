Στις 21 Δεκεμβρίου η απόφαση για έγκριση του εμβολίου της Pfizer στην Ε.Ε.

Newsroom eleftherostypos.gr

Στις 21 Δεκεμβρίου θα αποφασιστεί η έγκριση του εμβολίου της Pfizer από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεσήμανε ότι «κάθε ημέρα μετράει» και πρόσθεσε πως «εργαζόμαστε πλήρη ταχύτητα για να εγκρίνουμε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά του κορωνοϊού».

Η πρόεδρος της Κομισιόν χαιρέτισε την απόφαση του ΕΜΑ να επιταχύνει τις διαδικασίες, προγραμματίζοντας για πριν τα Χριστούγεννα τη διάσκεψή του για το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech. «Πιθανό οι πρώτοι Ευρωπαίοι θα εμβολιαστούν πριν από το τέλος του 2020» σημείωσε η ίδια.

