Κορωνοϊός: Ολοταχώς προς νέα καραντίνα βαδίζει και η Νέα Υόρκη – Τι ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της

Σε νέα καραντίνα βαδίζει και η Νέα Υόρκη μετά την έξαρση της πανδημίας.

Ο Άντριου Μαρκ Κουόμο, κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, τόνισε ότι: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ένα νέο lockdown μπορεί να έρθει και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό τώρα, επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτόν τον ιό να συνεχίσει να εξαπλώνεται».

NYC Mayor de Blasio says he agrees with recent comment by Gov. Cuomo about preparing for possibility of a “full shutdown”

“We need to recognize that that may be coming and we’ve got to get ready for that now, because we cannot let this virus keep growing” pic.twitter.com/pN7UBgVxNI

— CBS News (@CBSNews) December 14, 2020