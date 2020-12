Κορωνοϊός: Ξεκίνησε ο εμβολιασμός στις ΗΠΑ – Νοσηλεύτρια εντατικής η πρώτη που εμβολιάστηκε

Newsroom eleftherostypos.gr

Σήμερα το πρωί ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στις ΗΠΑ, με την πρώτη εμβολιαζόμενη να πρόκειται για νοσηλεύτρια εντατικής της Νέας Υόρκης.

Η Sandra Lindsay εμβολιάστηκε στις 9 το πρωί, σε διαδικασία την οποία παρακολούθησε μέσω livestreaming ο δήμαρχος της Ν. Υόρκης, Άντριου Κουόμο.

BREAKING: Critical care nurse Sandra Lindsay becomes the first person in the US to get the Pfizer #COVID19 vaccination at Long Island Jewish Medical Center in Queens, NY @NBCNewYork @NorthwellHealth pic.twitter.com/eSuCNuFPO9

— Steven Bognar (@Bogs4NY) December 14, 2020