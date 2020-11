Κορωνοϊός – Εμβόλιο: Το ρώσικο Sputnik V είναι «πάνω από 95% αποτελεσματικό» 42 ημέρες μετά την πρώτη δόση

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέες ανακοινώσεις έκαναν οι δημιουργοί του ρώσικου εμβολίου Sputnik V αναφέροντας πως η αποτελεσματικότητά του ξεπερνά το 95% 42 ημέρες μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης.

Όπως αναφέρει το Sputnik το ρωσικό εμβόλιο θα είναι φθηνότερο από εκείνα που αναπτύσσονται παράλληλα. Στόχος της Μόσχας είναι να παράγει περισσότερα από 1 δισ. δόσεις του εμβολίου την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των επιστημόνων το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V είναι 91,4% αποτελεσματικό την 28η ημέρα και πάνω από 95% αποτελεσματικό την 42η ημέρα.

Ωστόσο λεπτομέρειες για την τιμή αναμένονται του εμβολίου αναμένονται την Πέμπτη, ενώ σε δηλώσεις που έγιναν στο Reuters επισημάνθηκε πως η τιμή του Sputnik V θα είναι σημαντικά χαμηλότερα από εκείνη που θα έχουν «ανταγωνιστές» του με παρόμοια επίπεδα αποτελεσματικότητας.

Η Μόσχα έχει δεχτεί επικρίσεις από επιστήμονες στη Δύση που την έχουν κατηγορήσει ότι «κόβει δρόμο» σε μια προσπάθεια να κυκλοφορήσει γρήγορα το Sputnik V, κατηγορίες που έχει απορρίψει η Ρωσία.

BREAKING: Second interim analysis of clinical trial data showed a 91.4% efficacy for the #SputnikV vaccine on day 28 after the first dose; vaccine efficacy is over 95%

42 days after the first dose.

Read More: https://t.co/qfCZ9FG8WH

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 24, 2020