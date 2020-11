Κορωνοϊός: Το μήνυμα του Άλμπερτ Μπουρλά για το εμβόλιο – Pfizer και BioNTech κατέθεσαν αίτημα αδειοδότησης του

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι φαρμακοβιομηχανίες Pfizer και BioNTech Group κατέθεσαν σήμερα στην αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αίτηση αδειοδότησης, για την κυκλοφορία του εμβολίου τους κατά της Covid-19.

Οι δύο εταιρείες είναι οι πρώτες που καταθέτουν τέτοιο αίτημα στις ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλβέρτος Μπουρλά, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Twitter, ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε το αίτημα, έκανε μια σύντομη αναδρομή στις 248 ημέρες που χρειάστηκαν για να ετοιμαστεί το εμβόλιο και ευχαρίστησε ιδίως τους εθελοντές που συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμές αλλά και τους συνεργάτες των δύο εταιρειών σε όλον τον κόσμο.

My immense gratitude to everyone who has helped get us to this historic moment. https://t.co/ZZ9YAu7quS

— AlbertBourla (@AlbertBourla) November 20, 2020